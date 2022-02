Coronavirus: numeri ancora in calo in Umbria. Nell’ultimo giorno gli attualmente positivi scendono del 5,7%

Scendono del 5,7 per cento nell’ultimo giorno gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 13.509, 810 in meno di lunedì. Sostanzialmente invariato il quadro negli ospedali con 211 ricoverati totali, uno in più, e sette posti occupati in terapia intensiva, uno in meno. È il quadro che si ricava dal sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi 1.009 nuovi positivi, 1.814 guariti e cinque morti. In calo del 5,7 per cento anche le persone in isolamento contumaciale, rimaste 13.298. Sono stati analizzati 2.354 tamponi e 9.113 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 8,79 per cento (9,58 lunedì e 7,9 lo stesso giorno della scorsa settimana).