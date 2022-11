Assisi: l’azienda Manini ha festeggiato 60 anni di attività

Queste le prime parole del sindaco Stefania Proietti che ha partecipato al talk in azienda insieme al presidente regionale di Confindustria Vincenzo Briziarelli, al ricercatore del Cnr e divulgatore scientifico Mario Tozzi e ovviamente al management e all’engineering della Manini Prefabbricati Arnaldo Manini.

“Il gruppo Manini – ha aggiunto il sindaco – è un esempio eccellente di sostenibilità e innovazione tecnologica in Italia e all’estero. Al suo fondatore va riconosciuto il merito di aver creato nel 1962 un’azienda che nel tempo è diventata di altissimo livello e il fatto di aver voluto mantenere il quartier generale, il cuore e il cervello dell’impresa ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli dove ha di recente effettuato un ampliamento della sede storica. La storia di questa impresa, testimonianza del ‘made in Italy’, da piccola azienda specializzata nella produzione di manufatti e componenti prefabbricati, si è caratterizzata negli anni per la sostenibilità e l’innovazione, per l’attenzione all’ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, scelte vincenti che hanno portato all’allargamento della gamma produttiva e dei servizi. Un plauso voglio esprimerlo a nome della intera comunità di Assisi – ha affermato ancora il sindaco – al fondatore Arnaldo Manini che ha saputo creare, con innegabili competenze e slancio imprenditoriale, una realtà produttiva che garantisce lavoro a 500 collaboratori che si sentono appartenenti a una grande famiglia e, con il loro impegno, hanno permesso il raggiungimento di rating ambiziosi e l’ottenimento di numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti. Inoltre – ha concluso il sindaco – un altro ringraziamento di cuore lo voglio rivolgere sempre al fondatore per l’attaccamento alla città di Assisi, alla sua Santa Maria degli Angeli, per l’impegno nel sociale e nella sensibilità nella tutela ambientale con le tante iniziative e i tanti progetti realizzati a beneficio delle associazioni non profit del territorio. Arnaldo, pur vendo scalato i vertici internazionali nel settore della prefabbricazione, ha sempre voluto valorizzare la sua terra, ed oggi è una realtà di impresa che garantisce occupazione anche per o nostri laureati più brillanti nelle materie tecniche e scientifiche, grazie ai significati e non comuni investimenti in ricerca e sviluppo. Puntare sull’ambiente, l’economia circolare e l’innovazione non solo a parole ma con progetti e realizzazioni concrete rende il gruppo Manini un testimone di sviluppo sostenibile, che ben si sposa con la città capitale dell’ecologia dove l’azienda è nata e sta continuando a crescere. Un esempio virtuoso di cui siamo orgogliosi e grati.”