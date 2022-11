Anche a Cascia record di turisti per la Mostra mercato dello zafferano

Da tutta Italia per degustare i prodotti tipici e i piatti a base della spezia-fiore – Il vicesindaco Emili: “Tutto esaurito nelle strutture ricettive. Prosegue il trend positivo”

Anche la città di Cascia ha fatto registrare il pienone di turisti durante il weekend e il ponte di Ognissanti. Merito del bel clima mite, senza dubbio, ma soprattutto della Mostra mercato dello zafferano di Cascia che, giunta alla 21esima edizione, ha attirato buongustai da tutta Italia. I circa sessanta stand di eccellenze enogastronomiche locali, presenti alla rassegna, sono così stati presi d’assalto dai turisti, così come alberghi e ristoranti cittadini i quali, per l’occasione, hanno proposto in menù piatti speciali a base di zafferano purissimo di Cascia. Insomma, un successo confermato dai numeri per la kermesse che quest’anno si è svolta per ben quattro giorni con un ricchissima e variegata proposta di eventi e iniziative collaterali.