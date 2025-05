Assisi, incendio parcheggio Matteotti: modifiche alla viabilità

Nuove regole in via Eremo delle Carceri, nel tratto tra piazza Matteotti e via Giovanni XXIII

A seguito dell’incendio che ha colpito e reso inagibile il parcheggio “Matteotti” lo scorso 2 maggio, il Comune di Assisi ha disposto modifiche alla viabilità in via Eremo delle Carceri, nel tratto che va da piazza Matteotti a via Giovanni XXIII, per agevolare la sosta delle auto lungo la strada e tutelare l’incolumità di persone e cose. Si tratta di provvedimenti a titolo sperimentale, adottati con ordinanza della Polizia locale n. 126 del 5 maggio 2025, che consentono di parcheggiare sul lato sinistro della carreggiata, in senso ascendente, dal civico n. 6 di piazza Matteotti, eccetto in corrispondenza dei passi carrabili presenti.

Nel frattempo, proseguono gli accertamenti tecnici sullo stato del parcheggio e saranno avviate, nelle prossime ore, le verifiche strumentali necessarie a capire, in particolare, se sarà possibile rendere fruibile il piano esterno scoperto.