A giugno la conclusione della prima edizione

Mentre prosegue a pieno regime la prima edizione, sono già aperte le preiscrizioni per la seconda del progetto Abil.mente, percorso per over 65 di stimolazione cognitiva e ginnastica funzionale.

La prima edizione è iniziata nell’autunno scorso e coinvolge con cadenza settimanale per un periodo complessivo di 6 mesi una quarantina di soggetti.

L’attività in questione rientra nelle linee d’azione del Progetto VivaCeMente, Azioni per il benessere, la cura e la socialità degli Anziani della Zona Sociale 3 dell’Umbria.

Il progetto VivaCeMente è guidato dall’Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà di Assisi, con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e con il partenariato e la collaborazione dei Comuni della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica), Usl Umbria 1 tramite il Distretto dell’Assisano e Coordinamento Servizi Sociali Aziendali, Fondazione Assisi Caritas, OPI-Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia, Confimi Industria Umbria, Il Riccio APS, Fondazione Exodus-Cantiere Educativo di Assisi, UniTre-Università della Terza Età.

Il Programma di questa prima edizione si concluderà a giugno 2025 con uno screening cognitivo finale e una valutazione complessiva dell’esperienza. Lo Staff tecnico che ha accompagnato i partecipanti è composto da una neuropsicologa, due psicologhe con formazione in salute neurocognitiva, uno psicomotricista, un coordinatore progetto e il supporto della segreteria organizzativa.

Il monitoraggio intermedio del percorso ha evidenziato risultati molto positivi, sia in termini di efficacia percepita (miglioramento delle funzioni cognitive e fisiche) sia per quanto riguarda la qualità e la varietà delle attività proposte.

La seconda edizione del progetto avrà inizio a settembre 2025, per informazioni e pre-iscrizioni è possibile inviare una e-mail a info@vivainsieme.it

Le prossime novità riguardano anche l’attivazione di due ulteriori linee d’azione: la biblioteca vivente intergenerazionale, un’occasione di incontro, scambio e apprendimento tra generazioni e la formazione in azienda, percorsi di sensibilizzazione e promozione del benessere per persone over 60. Queste nuove iniziative sono rese possibili grazie al partenariato che integra competenze multidisciplinari e professionali.

L’ispirazione alla base del progetto, secondo quanto rendono noto i promotori, trae origine dalle parole di Papa Francesco, che ha messo in evidenza come la vecchiaia sia una stagione della vita che spesso ci sorprende senza un’adeguata preparazione. In linea con questo messaggio, VivaCeMente non si limita a fornire piani di assistenza, ma introduce “progetti di esistenza” che puntano a migliorare la qualità della vita degli anziani e a renderli protagonisti attivi della comunità.