AGD Umbria: donazione alla Fondazione per la Ricerca sul Diabete e Calendari dell’Avvento per le famiglie

Il professor Calafiore plaude alle iniziative dell’Associazione che sostiene i giovani affetti da DMT1

E’ già tempo di Natale per AGD Umbria, l’Associazione per l’Aiuto ai Giovani con Diabete di tipo 1 fondata nel 1976 da un gruppo di genitori di bambini affetti da Diabete Mellito. In questi giorni, infatti, complice anche la Giornata Mondiale del Diabete del prossimo 14 novembre, si parla di donazioni e regali che rendono ancora lustro a tanti anni di impegno anche a favore delle famiglie e a supporto della ricerca. Ed è proprio a quest’ultimo aspetto che il presidente Massimo Cipolli e i suoi collaboratori hanno fornito un ulteriore contributo consegnando alla Fondazione per la Ricerca sul Diabete ETS di Perugia, presieduta dal professore Riccardo Calafiore, un cospicuo assegno frutto della raccolta di fondi effettuata in occasione dell’iniziativa “Un Calcio al Diabete” dello scorso settembre.

“Un grande gesto – ha detto Calafiore, già titolare di Endocrinologia e Direttore della Struttura Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche presso l’Università di Perugia e l’Azienda Ospedaliera perugina – perché ogni donazione è per noi preziosa. Siamo particolarmente grati ad AGD Umbria in una fase delicata per la ricerca sulle staminali per il DT1, dati i problemi di finanziamento di cui soffre il sistema Italia. Dedicheremo questi fondi alla separazione di microvescicole (EV) presenti nelle nostre huMSC che contengono tutte le informazioni molecolari di queste cellule, in modo da impiegarle in studi pre-clinici in modelli sperimentali di diabete a scopo di rigenerazione Beta-cellulare. In effetti, le EV potrebbero sostituirsi alle cellule stesse, facilitando l’applicazione di queste strategie cellulari e molecolari per la cura del DT1”.

La consegna dell’assegno, avvenuta nei locali del Laboratorio per i Trapianti Cellulari Endocrini ed Organi Bioibridi dell’Ateneo perugino alla presenza anche del dottor Giuseppe Basta, endocrinologo presso il reparto MISEM del Santa Maria della Misericordia”, e del biotecnologo dottor Raffaele Contini, titolare di un Assegno di Ricerca della Fondazione, ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sulla ricerca anche nelle strutture perugine:

“Pochi giorni fa – ha spiegato Calafiore, – al quinto Summit mondiale sulle cellule Beta derivate dalle iPSC a cui abbiamo partecipato a Boston, la locale Azienda Farmaceutica e Biotecnologica Vertex Incd ha fornito i primi dati sui trapianti di cellule staminali estratte da embrioni umani (pratica da noi vietata ed è per questo che studiamo ed utilizziamo le iPSC): su 16 pazienti con Diabete di Tipo 1 sottoposti all’intervento consistente in un’iniezione delle cellule sotto i muscoli della parete addominale, quattro 4 hanno potuto sospendere l’insulina sia pure sotto immunosoppressione farmacologica. Altre staminali umane come le nostre adulte mesenchimali, estratte dalla gelatina di Wharton del cordone ombelicale (huMSC) che viene usualmente smaltito dopo il parto, sono attivamente usate da noi e da altri (noi le microincapsuliamo) per lo stesso scopo. Con in più la capacità delle huMSC di indurre fenomeni di rigenerazione delle cellule Beta del pancreas, inibendo allo stesso tempo, il processo immuno-distruttivo che le ha eliminate dal pancreas del soggetto con DT1. Insomma, si cominciano a raccogliere frutti importanti”.

Parole di speranza per AGD Umbria che intanto continua la propria attività di sensibilizzazione con l’obiettivo specifico in vista delle festività di dimostrare che anche i bambini con diabete posso mangiare dolci in quantità adeguata come i loro coetanei. In tal senso è stata concretizzata l’idea di realizzare un Calendario dell’Avvento con all’interno piccoli cioccolatini griffati Caffarel da acquistare attraverso un contributo volontario di 15 euro che verrà destinato alla ricerca, per debellare questa malattia. Per questo sono stati organizzati in Umbria nei weekend alcuni punti di ascolto la cui mappa può essere conosciuta contattando la segreteria di AGD Umbria al numero 335/6543297. Ulteriore iniziativa, infine, la visita guidata al Museo del Giocattolo di San Marco a Perugia promossa da COOP Centro Italia, domenica 1 dicembre (ore 16:30), con incasso che verrà devoluto ad AGD Umbria Odv.