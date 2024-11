Arvedi AST istituisce due Borse di studio in ingegneria. Portano il nome dell’ing. Elio Chicchiero pioniere della modernizzazione dei reparti dell’acciaieria e maestro del lavoro scomparso lo scorso mese di giugno

L’automazione è una funzione che per Arvedi AST rappresenta una branca fondamentale per efficientare processi e produzione. Per questo l’Azienda ha deciso di istituire due Borse di studio che a partire dal prossimo anno accademico, premieranno i neoingegneri più meritevoli che, residenti nella provincia di Terni, conseguiranno nell’anno accademico 2023-2024 la Laurea magistrale in ingegneria dell’automazione, meccatronica o robotica presso gli atenei italiani.

Grazie alla Borsa di studio e al coinvolgimento degli studenti che si sono distinti per l’eccellenza del percorso formativo, questa expertise potrà trovare nuovo slancio. Non solo a livello didattico: attraverso la Borsa di studio, infatti, i neo ingegneri avranno l’opportunità di partecipare ad un training che si terrà direttamente negli stabilimenti di Arvedi AST, durante il quale potranno acquisire sul campo le competenze e il know how di un’azienda che vanta oltre 140 anni di storia industriale, nonché mettere a frutto la conoscenza acquisita.

La Borsa di studio è dedicata alla memoria di Elio Chicchiero, per quasi 45 anni dipendente delle acciaierie ternane e tra i pionieri dei processi di automazione, introducendo per primo nei reparti di AST soluzioni tecnologiche tra le più innovative. Una vita professionale ad altissimo contenuto tecnologico nel ramo dell’automazione industriale, che ha spaziato da concetti teorici di calcolo matematico e modellistica, a quelli di logica di regolazione e sequenze, fino all’analisi dei guasti dei singoli componenti elettronici.

Negli anni Elio Chicchiero si è contraddistinto per la spiccata predisposizione verso l’innovazione nonché per la sua instancabile propensione di fare da mentore ai giovani ingegneri. Questo suo grande valore gli ha permesso di ricevere nel maggio 2024 la prestigiosa onorificenza “Stella al merito del Lavoro“. Poche settimane dopo il conferimento dell’onorificenza, l’lng. Chicchiero ci ha lasciati.

Le borse di studio che ne ricorderanno la grande eredità professionale metteranno a disposizione Euro 5.000,00 ognuna da destinare a studenti ed a studentesse, residenti nella provincia di Terni, che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale nell’anno accademico 2023-2024 in ingegneria dell’automazione, meccatronica o robotica, presso gli atenei italiani, con la votazione finale non inferiore a 100/110.

La domanda deve essere inviata all’indirizzo pec: amministrazionepersonale@pec.acciaiterni.info entro e non oltre il giorno 20.12.2024

Le borse di studio saranno assegnate entro Aprile 2025.