Elly Shlein e Stefania Proietti a Todi sabato scorso all’ospedale di Pantalla, Todi: nota del Partito Democratico di Todi

PARTITO DEMOCRATICO TODI

“Sabato il Partito Democratico di Todi ha avuto l’onore di accogliere Elly Schlein insieme alla nostra candidata alla presidenza della Regione Umbria, Stefania Proietti, per una giornata intensa davanti all’Ospedale di Pantalla, simbolo di una battaglia fondamentale: la difesa della sanità pubblica e universalistica, il pilastro su cui deve basarsi ogni sistema sanitario degno di un paese civile.

L’Ospedale di Pantalla, una struttura nuova, costruita nel 2011 per servire il territorio, si trova oggi svuotato e abbandonato a causa dei continui tagli e della cattiva gestione della giunta di destra che governa la nostra regione. In un contesto in cui la destra sembra voler orientare la sanità verso una logica di profitto, noi del Partito Democratico non ci arrendiamo e ribadiamo che la salute è un diritto costituzionale, non un privilegio per chi può permetterselo. La nostra è una battaglia a favore di una sanità accessibile a tutti, e continueremo a lottare affinché l’Umbria abbia il servizio sanitario pubblico che merita, come chiedono anche i cittadini di Todi e delle aree circostanti.

La presenza di moltissime persone della Media valle del Tevere, dei comitati in difesa dell’Ospedale di Pantalla e del NO all’Inceneritore, e della segretaria del Pd Elly Schlein sono state una testimonianza di vicinanza alla comunità, ma anche un forte segnale all’attuale Giunta Regionale: il Partito Democratico non permetterà che il diritto alla salute venga compromesso.

Vogliamo un’Umbria dove la sanità pubblica sia la priorità, non un sacrificio ai bilanci o agli interessi di pochi. Siamo qui per lottare e difendere una sanità che non lasci indietro nessuno insieme a Stefania Proietti”.