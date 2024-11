Luca Barbarossa all’Auditorium San Francesco al Prato

Il tour di Luca Barbarossa, “Cento storie per cento canzoni” fa tappa all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia tra musica e parole

Anche Perugia fra le tappe nel tour di Luca Barbarossa “Cento storie per cento canzoni”, organizzato da Otr Live. L’appuntamento è il 16 novembre alle 21 nel suggestivo auditorium San Francesco al Prato nell’ambito della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Le canzoni ascoltate, cantate, suonate, raccontate: dopo aver conquistato il pubblico dei lettori con “Cento storie per cento canzoni”, giunto alla terza ristampa a un mese dalla pubblicazione per La Nave di Teseo, Luca Barbarossa porta il suo progetto in teatro. Con lo spirito del cantastorie, l’artista romano canta e suona dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconta i retroscena, le curiosità che si nascondono dietro ognuna di esse, ma anche il contesto storico, legato a doppio filo con il nostro vissuto, quello che proviamo e ricordiamo attraverso ogni singola canzone. La storia della canzone passa attraverso le trasformazioni della nostra società, le battaglie per i diritti civili, le piccole grandi rivoluzioni del costume, i suoni delle diverse epoche, dal Risorgimento a oggi. Nel libro come nella scaletta del concerto i pezzi sono quelli che hanno segnato la vita di Luca e la nostra, da Lucio Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Franco Battiato a Francesco De Gregori e il concerto è la condivisione di queste emozioni, di questi fotogrammi, di questi momenti.

Ad accompagnare Luca Barbarossa (voce e chitarra) sul palco saranno Claudio Trippa alle chitarre e il polistrumentista Alessio Graziani, entrambi musicisti della Social Band. Sia le narrazioni che le canzoni sono accompagnate dalle proiezioni dell’Antica Proiettereia: suggestioni visual legate agli argomenti e ai personaggi tematizzati.

Bio – Luca Barbarossa (Roma, 1961), con la pubblicazione di 12 album in studio e la vittoria al Festival di Sanremo, è tra i cantautori italiani più amati. Ma è anche autore per altri (Fiorella Mannoia, Luciano Pavarotti, Gianni Morandi, Tosca, Paola Turci) e intrattenitore ironico, empatico e colto nella conduzione delle 15 stagioni di Radio2 Social Club, dei concertoni del Primo Maggio a Taranto e Roma, nella conduzione e direzione artistica di “Amatrice nel cuore”. Nel 2021, alle soglie dei sessant’anni, ha pubblicato il romanzo autobiografico Non perderti niente e nel maggio 2024 il viaggio musicale Cento storie per cento canzoni. Ha anche recitato un cameo nel prossimo film di Ferzan Ozpetek, Diamanti, in uscita nelle sale a dicembre 2024.

La stagione SanFra 2024/2025 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, con il sostegno Sviluppumbria. Partner sostenitori dell’Auditorium di San Francesco al Prato sono Diva International, Acacia Group, Liomatic. Partner sostenibilità Regusto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. Partner tecnico per la connettività Connesi.

Prevendite su TicketOne