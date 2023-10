Art bonus Perugia nuovo mecenate

Puliumbria group service finanzia il restauro “indulgenze di Monteluce” della Biblioteca Augusta

L’azienda Puliumbria Group Service ha deciso di finanziare il restauro del manoscritto “Indulgenze di Monteluce”, documento storico di inestimabile valore che narra la storia e la cultura della regione e rappresenta un pezzo fondamentale del patrimonio culturale di Perugia. L’opera fa parte della sezione dedicata al restauro dei libri della Biblioteca Augusta, sezione aggiunta recentemente al progetto Art Bonus.

In particolare il manoscritto contiene una raccolta di indulgenze e grazie concesse al monastero femminile di Monteluce. Il monastero, francescano osservante, è importante per la storia della città del XV sec. perché ha ospitato le figlie della nobiltà cittadina che hanno arricchito la chiesa con importanti opere, come la pala dell’Incoronazione della Madonna commissionata a Raffaello. Molte di esse furono letterate e si impegnarono nella traduzione in italiano di opere latine e nella loro copia in uno scriptorium allestito per lo scopo.

Puliumbria Group Service, impresa storica di pulizie e sanificazioni a Perugia, ha effettuato una donazione per il suo restauro. L’amministratrice delegata Maura Lepri, per l’ocacsione ha dichiarato: “il libro non era più consultabile ed io, da avida lettrice, ho deciso di supportare un progetto valido come Art Bonus e donare per le Indulgenze di Monteluce, quartiere a me caro essendoci nata”

L’assessore alla Cultura del comune Perugia, Leonardo Varasano, ha commentato con entusiasmo la notizia della donazione:

“Desidero esprimere la mia gratitudine a Puliumbria Group Service. Il restauro del manoscritto “Indulgenze di Monteluce” rappresenta un ulteriore passo per preservare la nostra storia e la nostra identità culturale”.

Il manoscritto è in pessime condizioni di conservazione, molte carte sono perforate dall’inchiostro fortemente acido, completamente friabili rischiano la perdita definitiva del testo. Per questo motivo attualmente è sottratto alla consultazione.

Si prevede dunque un restauro totale, con smontaggio, pulitura a secco, lavaggio e deacidificazione, ricollatura e risarcimento delle lacune, sutura degli strappi, velatura della maggior parte delle carte e rammendo della piega dove necessario. È previsto il recupero della legatura originale con nuovi nervi e capitelli e nuova cucitura.

Per maggiori informazioni sul progetto Art Bonus e per saperne di più sui beni da restaurare visita il sito https://artbonus.comune.perugia.it/