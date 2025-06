Perugia, Donato (M5S) “Monteluce e Fontivegge: interventi su aree degradate”

“Bivacchi e custodia animali. Il Comune risponde alle segnalazioni dei cittadini”

“Riceviamo, verifichiamo e agiamo. Il Comune è presente e operativo nei quartieri”, afferma Antonio Donato, delegato alla sicurezza urbana del Comune di Perugia, attraverso un comunicato.

“A Monteluce – prosegue la nota -, un’area in stato di abbandono da tempo, già utilizzata come parcheggio e di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, è stata oggetto di un intervento congiunto tra Comune e proprietà, a seguito di rilevazioni e segnalazioni da parte dei cittadini. La zona, interessata da bivacchi e situazioni di degrado, è stata messa in sicurezza con la chiusura degli accessi e la bonifica dell’area. L’Azienda Ospedaliera ha risposto con disponibilità e senso di responsabilità, collaborando attivamente con l’amministrazione comunale.

Ancora nel quartiere di Fontivegge, in via Campo di Marte, sono stati effettuati controlli puntuali in seguito a segnalazioni ricevute attraverso canali digitali messi a disposizione dei cittadini. Le attività si sono concentrate su bivacchi in aree condominiali e sulla presenza di veicoli in evidente stato di abbandono. Gli interventi hanno permesso di ristabilire condizioni di decoro e sicurezza, risolvendo le criticità in tempi brevissimi.

Sempre nell’ambito delle segnalazioni ricevute, è stata accertata una violazione delle norme del Regolamento di Polizia Urbana relative alla conduzione di animali da compagnia. L’accertamento ha portato all’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile”.

“Il sistema di sicurezza urbana funziona quando tutte le componenti fanno la loro parte. Il Comune, con il grande impegno della Polizia Locale, c’è e continuerà a fare la sua”, conclude Donato.