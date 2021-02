“Carnevale di una volta ad Arrone”. Le associazioni festeggiano con un evento a distanza

Le restrizioni imposte dall’emergenza covid non fermano il desiderio di festeggiare il carnevale. Per questo tutte le associazioni di Arrone hanno organizzato un evento a distanza per far festa e sentirsi vicini nonostante la pandemia.

Il “Carnevale di una volta ad Arrone”, promosso da ProLoco di Arrone in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Gruppo Campanari, il comitato Presepe Vivente, l’associazione culturale Magister e il comitato San Giovanni, ha bisogno della collaborazione di tutti i cittadini.

Che sin da ora possono inviare foto scattate negli anni passati all’indirizzo mail prolocoarrone@gmail.com con le quali verrà creato un album virtuale.

Martedì 16 febbraio, a partire dalle 15, sulla pagina facebook Pro Loco Arrone si potranno vedere le vecchie foto del Carnevale scattate nel grazioso centro della Valnerina ternana.

Dalle 15 e 15 sarà possibile inviare sulla stessa pagina le foto personali del carnevale degli anni passati, così da alimentare l’album virtuale che, sfogliato grazie al web, renderà meno pesante la mancanza della tradizionale festa in piazza.