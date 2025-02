Arrestato per spaccio di stupefacenti un 35enne albanese

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di origini albanesi, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il risultato operativo è maturato nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri sul capoluogo, finalizzata ad un efficace contrasto delle condotte illecite che caratterizzano il fenomeno della droga.

Nel dettaglio, il 35enne, fermato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura, ha attirato da subito col suo atteggiamento circospetto l’attenzione dei militari, che lo hanno sottoposto a perquisizione personale, veicolare, e domiciliare.

All’esito delle attività di ricerca, lo stesso è stato trovato in possesso di 208 g di cocaina, perlopiù nascosti in casa, materiale per il confezionamento e 8.155 euro in contanti, ritenuti provento della condotta delittuosa. Il tutto è stato sequestrato.

In forza di tali evidenti e rilevanti elementi indiziari l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto ed associato al carcere di Perugia Capanne, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia.

A seguire, l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale del capoluogo che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere,