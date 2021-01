“Approvazione mozione sugli specializzandi è un riconoscimento ad una figura strategica”

“Esprimo la più sentita soddisfazione per l’approvazione della mozione relativa alla Parificazione dei medici specializzandi in questo momento di gestione dell’emergenza”.

Così il capogruppo del Partito democratico, Tommaso Bori, ricordando di essere

“sempre stato accanto alla battaglia dei medici in formazione specialistica, del loro ruolo e della loro valenza all’interno della gestione sanitaria Covid. Quello di oggi è un risultato importante, che arriva come epilogo di una campagna tesa a sottolineare in ogni modo il ruolo degli specializzandi nell’emergenza Covid. Fondamentale sarà dunque, per loro, il riconoscimento del bonus Covid e, altrettanto fondamentale, è il riconoscimento della loro priorità nelle vaccinazioni. Gli specializzandi, con il loro ruolo, hanno supportato e continuano a farlo, un sistema sanitario sotto pressione a causa dei ritardi nelle assunzioni. Hanno difeso la sanità affinché potesse rimanere pubblica e universale, affinché potesse curare tutti allo stesso modo senza differenze tra portafoglio e classi. Sono stati una figura fondamentale e questo è il minimo che le Istituzioni potessero fare”.