Ancora niente accordo sul tabacco: sindacati pronti alla mobilitazione

Con toni decisamente preoccupati, le segreterie regionali dei sindacati di categoria, Fai, Flai e Uila dell’Umbria sono tornate a chiedere la salvaguardia della produzione di tabacco e di conseguenza di tutta la filiera della trasformazione e lavorazione. Un settore che in Umbria, appunto, impiega numerose maestranze con notevoli ricadute sull’intero tessuto economico.

“Non è nostro compito – proseguono le tre organizzazioni sindacali – stabilire quale sia il prezzo più equo di vendita del tabacco per i produttori, ma un accordo va trovato. A noi interessa che assolutamente anche quest’anno si pianti il tabacco e che il comparto non si fermi. I rischi occupazionali sono troppo alti e l’Umbria intera non può permettersi di perdere altri pezzi. Se alla fine di questa settimana non si giungerà ad un accordo, come ampiamente discusso in tutte le assemblee con i lavoratori, ci mobiliteremo in qualsiasi modo sul territorio a difesa di un settore, che ribadiamo, fondamentale per l’economia umbra ed in particolare quella agricola”.