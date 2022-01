Amerina, SR 205: tratto a senso unico alternato

Cambia la viabilità

Scatterà dal prossimo 17 gennaio e durerà fino al 4 febbraio il senso unico alternato, regolato da semaforo, su un tratto della SR 205 Amerina nel comune di Amelia. L’ordinanza della Provincia di Terni si è resa necessaria a seguito della richiesta della ditta esecutrice di lavori di interramento di cavi elettrici per garantire sicurezza agli addetti al cantiere ed evitare situazioni di pericolo al transito e alla pubblica incolumità, in relazione alle dimensioni della carreggiata. Il senso unico riguarderà il tratto compreso fra il km 8+910 e il km 8+400 dalle 8,00 alle 18,00 per tratti di volta in volta non superiori a 100 metri.