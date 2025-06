Le indagini proseguono per identificare il complice

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, unitamente ad una pattuglia della Stazione capoluogo, hanno tratto in arresto un 17enne per rapina impropria e resistenza a P.U.. L’attività è scaturita da una segnalazione al NUE 112 da parte di personale addetto alla vigilanza di un supermercato del centro ternano che aveva notato due giovani aggirarsi con fare sospetto tra le corsie delle bevande alcoliche, prelevando alcune bottiglie e riponendole all’interno di uno zaino. Giunti alla barriera delle casse, alla richiesta del citato personale di mostrare il contenuto dello zaino, uno dei due giovani ha spintonato la guardia giurata, afferrandola per il collo, per impedire che potesse richiedere aiuto mediante il cellulare ma soprattutto per consentire al complice di darsi alla fuga con l’intera refurtiva.

L’immediato intervento della pattuglia ha consentito ai militari di bloccare il giovane aggressore che, tuttavia, anziché placarsi, ha spintonato e cercato di colpire anche i Carabinieri, nel contempo minacciandoli, riuscendo in quel frangente a sferrare un calcio al piede di uno dei due operanti, che comunque non ha riportato lesioni. Per il giovane, poi identificato in un 17enne, è scattato così l’arresto ed il successivo accompagnamento presso l’Istituto Penale per Minorenni di Firenze, in attesa dell’udienza di convalida svoltasi lunedì scorso, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto l’affidamento del minore ad una comunità.

Le indagini proseguono ai fini dell’identificazione del complice datosi alla fuga.