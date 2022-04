Amelia ricorda Luciano, volontario stroncato dal covid a cinquant’anni

Ecco la pietra scolpita in sua memoria

Luciano Mengaroni, 50 anni, infaticabile volontario amerino, se n’è andato un anno fa dopo aver perso una lunga battaglia contro il covid.

Per ricordarlo i volontari di Arciragazzi Casa del Sole stanno scolpendo una pietra che verrà posizionata nei prossimi giorni nel prato in prossimità della Casetta del Mutuo aiuto, in Via Aldo Moro, ad Amelia.

“Non vogliamo sia dimenticata la sua allegra dedizione alla comunità amerina, la sua capacità unica di entrare in sintonia con gli altri volontari del gruppo e con le persone che incontrava, di porsi in ascolto, cercando di costruire insieme la risposta di aiuto, la più vicina possibile alle necessità e alle aspettative – dicono i volontari della Casa del Sole. Unica è stata la sua ferma dedizione all’impegno di volontariato ogni giorno, per oltre 16 anni: Luciano lavorava alle acciaierie di Terni, faceva i turni, tornando dal turno di notte spesso il sabato mattina arrivava alle 7 da Terni e ripartiva subito con il pulmino per andare a prendere il carico del Banco alimentare”.

In questi giorni in tanti stanno collaborando alla pietra in memoria di Luciano, che amava sottolineare come “a volte le famiglie si vergognano a chiedere aiuto. Quelle che ne avrebbero bisogno – diceva con preoccupazione – sono molte di più di quelle che serviamo”.