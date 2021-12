Amelia, Coronavirus: lezioni in dad fino alla terza media e stop ad eventi natalizi

Sospeso anche sport per under 12 e tutte iniziative culturali

Tornano in dad le lezioni, fino alla terza media, nelle scuole di Amelia, dove da oggi sono anche sospese le attività sportive non agonistiche e ludico-ricreative per gli under 12 e le manifestazioni culturali al chiuso e all’aperto, compresi tutti gli eventi natalizi in programma fino al 24 dicembre.

E’ quanto prevede un’ordinanza annunciata dalla sindaca, Laura Pernazza, in considerazione dell’andamento epidemico e dell’attuale incidenza dei contagi da Covid nel territorio comunale, 120 ad oggi.

Sono invece 15 le classi in isolamento.

Il provvedimento – spiega sui social Pernazza – è stato assunto su indicazione del commissario regionale all’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, “tenuto conto che i casi sono distribuiti maggiormente nelle classi di età scolare comprese tra 0 e 12 anni” e che “43 casi positivi non sono ad oggi vaccinabili per età”.

Tra le varie misure, è stata quindi decisa “la sospensione delle attività didattiche in presenza, delle scuole pubbliche e private, relativamente alle classi di asili nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado”.

Ribadito anche “l’utilizzo della mascherina all’aperto in ogni circostanza”, già deciso in una precedente ordinanza.

Le disposizioni resteranno in vigore dieci giorni, salvo ulteriori indicazioni rispetto all’andamento epidemico.