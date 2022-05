Alviano, Gabriel Pacheco progetta i Giardini del Sole e il Sentiero dell’Unicorn

Sabato e domenica prossimi saranno inaugurati ad Alviano i Giardini del Sole e il relativo Sentiero dell’Unicorno

Lo rende noto il Comune che organizza concerti, momenti per bambini con artisti di strada, trekking, un convegno con studiosi ed esperti e momenti di degustazione di prodotti tipici. I Giardini nascono dall’idea di un artista internazionale, Gabriel Pacheco, che progetta un percorso pittorico permanente in otto tappe intorno al un borgo e al castello.

“Sentiero dell’Unicorno. Tra miti, arte e amori” – Nel cuore di quello che viene ricordato come “il Castello di Bartolomeo di Alviano” – capitano di ventura, di cui scrissero Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli – ci sono delle stanze ricche di simboli, miti e di bellezza. In quelle stanze non sono dipinte battaglie, ma unioni familiari, animali mitologici e motti che travalicano il tempo.

Da quelle stanze nasce l’ispirazione per un sentiero pittorico, narrativo, permanente, in otto tappe, disseminate intorno al borgo di Alviano. Opere ideate e create dall’illustratore messicano di fama internazionale, Gabriel Pacheco. I suoi colori e il suo tratto, unito alla suggestione dei vicoli e di una meravigliosa terrazza che affaccia sui calanchi – parte dei Giardini del Sole -, donano un’esperienza unica di bellezza.

Opere, panchine e musica. “Ho dipinto otto stati dell’amore” afferma Gabriel Pacheco “traendo ispirazione dal Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes”. Sarà possibile godere ogni opera sedendosi su panchine speciali, ideate dall’architetto Rodolfo Bellini. Panchine ispirate a diversi modi dello “stare insieme”, posizionate in punti in cui ammirare il paesaggio dall’alto (calanchi e Oasi WWF Lago di Alviano). Ogni tappa sarà impreziosita dalla musica del noto compositore Arturo Annecchino, che, ispirato dalle opere, ha creato delle “pillole meditative per pianoforte”. Sarà possibile ascoltarle dal proprio telefonino, accedendo al sentiero segnalato su Google Maps.

“L’idea parte dalla rigenerazione di uno spazio che abbraccia il borgo di Alviano, i Giardini del Sole. Spazio ristrutturato grazie al sostegno del GAL ternano, per un progetto inquadrato nella strategia dell’Area interna Sud Ovest Orvietano. Da questa rigenerazione ne è nato un sentiero che spinge ad immergersi nei suoni e nelle bellezze di arte, musica e natura. Crediamo che l’arte e la bellezza possano salvare questi posti da dove molti vanno via, ma dove altri tornano per godersi il sano bel vivere” afferma il sindaco di Alviano.

Il 4 e 5 giugno verranno inaugurati i Giardini del Sole e il Sentiero dell’Unicorno con una due giorni di eventi con momenti per i bambini, degustazioni, trekking tra Case in Creta e Castello, un DJ Set di Luca Abati e molto altro. Gabriel Pacheco sarà presente già sabato, al convegno di apertura “Matrimoni, unioni e miti del Rinascimento. Bartolomeo d’Alviano e non solo”. Insieme a lui la Prof.ssa Erminia Irace (Università degli Studi di Perugia), Antonio Fresa (docente filosofia e storia), Giovanni Ciardo (Sindaco di Alviano). Al convegno farà seguito il taglio del nastro con le istituzioni. Per il programma completo http://www.turismoalviano.it/.

Gabriel Pacheco è nato in Messico nel 1973. Oggi è un illustratore di fama internazionale. I suoi numerosissimi libri sono pubblicati in Messico, Brasile, Stati Uniti, Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Russia, Corea e Giappone; innumerevoli i premi alla carriera, fino alla nomina all’Astrid Lindgren Memorial Award, uno dei più alti riconoscimenti internazionali.