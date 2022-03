Alla sala dei Notari arrivano i burattini del Bartoccio di Mirabassi

Sabato 19 marzo lo spettacolo di Mario Mirabassi

Sabato 19 marzo alle ore 17, nella Sala dei Notari, si terrà il grande spettacolo di burattini realizzato da Mario Mirabassi e il Teatro di Figura umbro.

Si tratta della decima edizione di una saga della maschera perugina che ogni anno torna alla Sala dei Notari con nuove avventure in situazioni paradossali, che in realtà rispecchiano quelle che tutti ci troviamo a vivere nel mondo di oggi: perché strampalato e scombussolato non è il mondo del Bartoccio, ma il mondo “reale”, e il Bartoccio si limita a ingrandire le assurdità della politica, della burocrazia e dell’economia con la lente della satira.

Ma nel mondo immaginario e felice del carnevale, il personaggio del Bartoccio ha finora sconfitto burocrati, onorevoli, sfruttatori e prepotenti di ogni tipo, e persino nemici allegorici come la Fame, il Diavolo, la Morte.

Questi i titoli degli spettacoli sin qui realizzati da Mario Mirabassi: Il Bartoccio è artornato (2012), Il Bartoccio alla riscossa (2013), Il Bartoccio estraterrestre (2014), Bartoccio e Ciuflancanestro (2015), Bartoccio sulla luna (2016), Bartoccio e la boccetta magica (2017), Bartoccio e la macchina del tempo (2018), Il Bartoccio invisibile (2019), Il Bartoccio e il mondo a la rinversa (2020). Nel 2021 lo spettacolo non si tenne per la pandemia e fu sostituito da due brevi farse su youtube, Il bello addormentato e Un ospedale al mare.

Ed è nel mondo immaginario e felice dei burattini che assisteremo questa volta al “summio” di Bartoccio. Il contenuto delle avventure che saranno messe in scena rimane segreto fino all’ultimo, ma vedremo all’opera, accanto al Bartoccio e alla affezionata moglie Rosa, i suoi compagni di sempre Mencarone, Truffarello, Rubbagaline, alle prese con l’avvocato Bucajone, il prete don Prospero, padron Canappa, il giudice Patalocco, il brigadiere Schioppetto. Non mancheranno personaggi della politica e della società e ce ne saranno di nuovi a rendere la trama scoppiettante e imprevedibile.

Alla base di tutto c’è la satira politica e di costume che è la caratteristica del Bartoccio da quando, 501 anni fa, è stato creato e portato sulle scene. Uno spettacolo dunque divertente non solo per i bambini, ma anche per i grandi.

I testi sono di Renzo Zuccherini, mentre Mario Mirabassi ha curato la messa in scena e la regia. Gli attori-burattinai sono Davide Tassi e Stefano Venarucci, oltre allo stesso Mirabassi. Una ulteriore peculiarità dello spettacolo sarà la presenza del giovanissimo Lorenzo Presciutti all’organetto.

In apertura, prima dello spettacolo dei burattini, la cerimonia della premiazione della Gara di Bartocciate 2022, che si è tenuta al Circolo di Ponte d’Oddi il 4 febbraio. Diplomi saranno consegnati al secondo e terzo classificati, Stefano Vicarelli e Roberto Corbucci, mentre una targa andrà al primo classificato, Giovanni Alunni.