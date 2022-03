Eurochocolate, Giolitti: “Il coraggio è l’elemento chiave dell’edizione primaverile”

“I nuovi eventi fanno bene al territorio” dichiara l’assessore Gabriele Giolitti

“Uno degli elementi chiave della prima edizione primaverile di Eurochocolate è il coraggio di costruire nuove iniziative che a volte manca nel nostro territorio e che, invece, è cruciale per farlo ripartire”. Così Gabriele Giottoli, assessore al turismo e allo sviluppo economico del Comune di Perugia, ha espresso soddisfazione a nome dell’amministrazione per “A Passo d’uovo”, il format del popolare festival internazionale del cioccolato in programma ai Giardini del Frontone dal 26 marzo al 3 aprile.

Giottoli, con la presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei, il presidente della Camera di commercio Umbria, Giorgio Mencaroni, la coordinatrice del Dipartimento di design dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, Elisabetta Furin, e il patron di Eurocholate, Eugenio Guarducci, è intervenuto oggi, 18 marzo, alla presentazione dell’evento a Palazzo Donini. Hanno partecipato, tra gli altri, anche il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, Marco Briziarelli, la presidente dell’associazione Perugia 1416, Teresa Severini, e il console del rione perugino di Porta Sole, Francesco Pinelli.

“I risultati in termini turistici non sono mancati in occasione dell’edizione autunnale, che pure ha avuto il suo centro a Bastia Umbra – ha ricordato Giottoli -. Abbiamo scommesso sull’innovazione lo scorso anno e lo facciamo anche adesso. L’amministrazione ha subito accettato la sfida quando il patron di Eurochocolate ha proposto una inedita progettualità, importante anche per le collaborazioni avviate con numerose realtà del territorio. Gli eventi principali nella nostra regione hanno una certa età. Quindi, se l’esistente va tutelato e rafforzato, c’è bisogno anche di altro”.

A fare da sfondo alla presentazione è stato un maxi pannello raffigurante Kiev con la tradizionale esposizione di grandi uova dipinte in occasione della Pasqua. Una mostra che ha ispirato sia l’esposizione We Love Peace ai Giardini del Frontone sia l’attività AbacadAba/1,2,3…Stella, realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Perugia, i cui studenti hanno decorato 15 maxi uova per una installazione che invita a scoprire contenuti online. Nell’ambito della mostra di 28 fotografie sul tema delle uova pasquali decorate a mano, dedicata all’Ucraina, saranno raccolte donazioni per sostenere, in collaborazione con la Caritas, le famiglie che hanno trovato accoglienza nel territorio comunale.

Tra gli effetti positivi di A passo d’uovo, come sottolineato da Giottoli e Guarducci, c’è già la valorizzazione dei Giardini del Frontone, frutto del patto di collaborazione tra Comune di Perugia ed Eurochocolate: i lavori, condotti in tempi celeri (appena due settimane), hanno portato alla messa a dimora di 900 pansèe e di 800 piante di bosso, nonché alla sistemazione di 100 metri cubi di ghiaia riportata e di 800 metri quadrati di prato pronto, garantendo un parco più bello e quindi un’ospitalità di riguardo per i visitatori della kermesse.

Se i Giardini del Frontone saranno la location principale, la “Caccia al Tesovo” valorizzerà i principali punti di interesse dell’acropoli perugina grazie a cinque itinerari nei rioni storici (Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Porta Sant’Angelo); essa consentirà anche di scoprire le attività Extra Chocolate organizzate in collaborazione con Borgo Bello, Perugia In Centro e Perugia 1416 (link https://www.eurochocolate.com/perugia2022/extrachocolate) e i poli museali aderenti all’iniziativa.

“Abbiamo sostenuto economicamente la kermesse che, oltre a costituire un evento identitario per la città di Perugia, rappresenta anche l’apertura della nostra stagione turistica, un segnale di vita e di ripartenza”, ha detto la presidente della Regione Tesei. Il presidente Mencaroni ha sottolineato che “il 90% delle imprese partecipanti sono umbre: questa edizione primaverile di Eurochocolate contribuirà a far conoscere la nostra terra e i prodotti di aziende che hanno saputo crescere a livello quantitativo e qualitativo”.

Link al programma: https://www.eurochocolate.com/