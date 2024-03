Alla sala Afas di San Sisto il primo incontro della campagna sul tumore al seno

La campagna prevede incontri mensili nelle farmacie comunali di Perugia, Todi, Città della Pieve e Magione con un’équipe di medici per informare sul rischio personale e la prevenzione del tumore alla mammella

Al via proprio nel giorno della Festa della Donna la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno “La prevenzione si impara in farmacia”, rivolta a tutte le donne che desiderino avere informazioni sul rischio personale e sulla prevenzione primaria e secondaria della patologia, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Associazione L’Aura e AFAS Azienda Speciale Farmacie Comunali di Perugia.

Il primo dei 15 appuntamenti mensili si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 8 marzo, dalle 16 alle 19, nella sala AFAS di San Sisto in via G. B. Pergolesi 121 C. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione. Lo staff di medici senologi, coordinato dalla Dott.ssa Silvia Aiuti, Responsabile f.f. del Reparto di Senologia Diagnostica dell’Ospedale di Città di Castello, e membro del Comitato Scientifico dell’Associazione L’Aura sarà a disposizione delle partecipanti per rispondere a tutte le domande e fornire le informazioni su come fare una corretta prevenzione.

Gli altri incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario, sempre dalle 16 alle 19:

Marzo: venerdì 8 alla Sala AFAS di San Sisto (via G. B. Pergolesi 121C ex Farmacia);

venerdì 15 alla Farmacia AFAS 1 Pallotta (via della Pallotta, 5O);

Aprile: venerdì 12 alla Farmacia 3 di Ponte San Giovanni (via della Scuola, 94)

venerdì 19 aprile alla Farmacia AFAS 4 di San Marco (strada Perugia – San Marco 83H)

Maggio: venerdì 10 alla Farmacia 5 di Madonna Alta (via Fabio Filzi, 6)

venerdì 24 alla Farmacia 6 di Monteluce (via Eugubina, 1);

Giugno: venerdì 14 alla Farmacia 7 Montegrillo in via Aldo Moro, 11;

Settembre: venerdì 20 alla Sala AFAS di San Sisto,

venerdì 27 alla Farmacia 8 del Centro commerciale Emisfero (via Fiesole, 1);

Ottobre: venerdì 11 alla Farmacia AFAS 9 di Villa Pitignano (Strada Ponte Felcino – Ponte Pattoli, 24 c/3)

venerdì 25 a San Feliciano (Farmacia 10 via dei Canottieri, 5);

Novembre: venerdì 8 a Todi presso la Farmacia AFAS 11 (Circonvallazione Orvietana Est, 7),

venerdì 22 alla Farmacia 12 Pila (via Settevalli 923);

venerdì 29 a Olmo, alla Farmacia 13 (Strada Trasimeno Ovest, 159 z/18);

Dicembre: venerdì 13 alla Farmacia AFAS 14 di Città della Pieve (via Garibaldi, 87).