Campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno

Dopo il successo della campagna 2024, sono in programma nuovi incontri gratuiti nelle farmacie AFAS con l’équipe di medici dell’associazione per sensibilizzare a corretti stili di vita e a una adeguata prevenzione

Perugia, 8 marzo 2025 – Da venerdì 14 marzo nelle farmacie comunali di Perugia torna la campagna “La prevenzione si impara in farmacia”, promossa da A.Fa.S. Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia e Associazione L’Aura. Fino a fine anno in alcune delle farmacie A.Fa.S. si terranno incontri pomeridiani con i medici dell’associazione, che saranno a disposizione dalle 16:00 alle 19:00 per fornire informazioni e supporto sulla prevenzione primaria e secondaria del tumore al seno a tutte le donne che vorranno partecipare, fornendo loro anche le istruzioni per una corretta autopalpazione.

CALENDARIO – Il primo incontro, il 14 marzo, si terrà alla farmacia A.Fa.S. 1 alla Pallotta in via della Pallotta, 5O. Venerdì 11 aprile l’appuntamento sarà a San Sisto, nella farmacia comunale in via G. B. Pergolesi 6h. Per il mese di maggio, invece, saranno due gli incontri, il primo il 9 maggio a Ponte San Giovanni, nella farmacia A.Fa.S. 3 di via della Scuola, 94, e il 30 maggio a Monteluce nella sede di via Eugubina, 1. Dopo la pausa estiva, si riprende il 19 settembre a Montegrillo in via Aldo Moro, 11 (Farmacia A.Fa.S. 7), quindi il 10 ottobre alla farmacia 8 del Centro commerciale Emisfero in via Fiesole, 1, e il 7 novembre alla farmacia A.Fa.S. 11 di Todi (Circonvallazione Orvietana Est, 7).

La partecipazione è totalmente gratuita e non è necessario essere iscritti all’associazione.

Gli incontri saranno coordinati dalla dottoressa Silvia Aiuti, Responsabile dell’U.O.S. Dipartimento di Senologia Diagnostica Alto Tevere, membro del comitato scientifico dell’associazione L’Aura.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è realizzata per volontà dell’associazione L’Aura, nata in memoria di Laura Buco, scomparsa il 18 marzo 2023 per un tumore al seno, grazie alla collaborazione di A.Fa.S. e del Comune di Perugia.

“L’edizione 2024 della campagna ha riscosso un interesse significativo, con risultati che ci hanno dato la conferma di quanto sia necessario proseguire. – ha spiegato Alessio Bevilacqua, presidente dell’Associazione L’Aura –

Il Comitato direttivo dell’associazione, la direzione di A.Fa.S., e la dott.ssa Silvia Aiuti hanno unanimamente deciso, grazie anche alla disponibilità del Comune di Perugia, di rinnovare l’iniziativa. Che, peraltro, ha suscitato l’interesse anche di altri comuni umbri, tanto che alle date nelle farmacie A.Fa.S. di Perugia e Todi si aggiungeranno, nel corso dell’anno, analoghi incontri nelle farmacie di Marsciano, Torgiano e Umbertide. Ringraziamo i vertici A.Fa.S. e tutti i farmacisti delle farmacie comunali per la grande disponibilità e l’interesse che hanno dimostrato per l’iniziativa, la Sindaca Vittoria Ferdinandi che ha voluto rinnovare il supporto del Comune di Perugia, la dott.ssa Aiuti che, con professionalità e umanità, è un punto di riferimento della campagna.”

“Come A.Fa.S. non abbiamo avuto dubbi nel rinnovare l’impegno nel portare avanti la campagna di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno insieme all’associazione L’Aura. – ha confermato il Direttore Generale A.Fa.S. Raimondo Cerquiglini – Del resto, abbiamo potuto constatare, anche grazie ai nostri farmacisti, l’interesse delle cittadine per l’iniziativa e l’importanza di rendere le nostre farmacie sempre di più luogo di corretta informazione per gli utenti, grazie anche al rapporto con il farmacista fatto di condivisione e di fiducia.”

“Sono veramente contenta di avere di nuovo la possibilità di parlare di prevenzione in un ambiente familiare ed accogliente come quello della farmacia. – ha spiegato la dott.ssa Silvia Aiuti, Responsabile dell’U.O.S. Dipartimento di Senologia Diagnostica Alto Tevere- Ho notato, infatti, che anche le donne più giovani riescono ad avvicinarsi a tematiche così delicate ed importanti con meno timori e preoccupazioni. L’informazione capillare e pratica è fondamentale per una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza rispetto alla prevenzione del tumore al seno.”