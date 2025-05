Creazione aula studio a San Sisto: approvato odg Ermenegildi Zurlo e Falistocco

un’aula studio che è complementare rispetto ad altri servizi già presenti

Il Consiglio ha approvato con 22 voti a favore l’odg di Lorenzo Ermenegildi Zurlo (PD) e Lorenzo Falistocco (Avs) sulla creazione di un’aula studio a San Sisto.

Illustrando l’atto Zurlo, dopo aver ricordato l’importanza dell’Università di Perugia e di San Sisto, ha spiegato che proprio vicino a tale quartiere sorge il dipartimento di Medicina.

Nel già menzionato quartiere AFAS ha in concessione dal Comune di Perugia a mezzo di affitto di azienda un locale, ubicato in via Pergolesi n. 121, già sede della Farmacia AFAS di San Sisto, attualmente utilizzato, in maniera non continuativa, dalla stessa azienda come sala per riunioni, convegni, attività formative o per ospitare iniziative di informazione e sensibilizzazione su tematiche socio/sanitarie di interesse generale, aperte ai cittadini.

Alla luce di quanto fatto in altre aree della città dove insistono varie aule studio, gli istanti nel dispositivo impegnano l’Amministrazione a:

-attivarsi per verificare la possibilità di destinare lo spazio sito a San Sisto, in via Pergolesi n.121 del Comune di Perugia in concessione a mezzo di affitto di azienda ad AFAS, ad Aula Studio per gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia;

-individuare l’adeguato percorso giuridico ed amministrativo, con il quale, tramite accordo con l’Università degli Studi di Perugia, definire le modalità per l’utilizzo del succitato locale come Aula Studio a favore degli studenti dell’Ateneo perugino;

-verificare la necessità di porre in essere tutte le eventuali e necessarie procedure amministrative e regolamentari, atte a dare corretta attuazione a quanto sopra esposto, ivi compresa, ove necessario, la retrocessione del bene al Comune di Perugia e senza oneri aggiuntivi a carico di quest’ultimo.

Edoardo Gentili (FI) ha preannunciato un voto a favore con alcune considerazioni: a San Sisto è in atto con agenda urbana una rigenerazione del quartiere con al centro piazza Martinelli. L’idea di fare l’aula studio nello spazio di Afas è un’idea, ma va valutata la possibilità di farlo anche in altre sedi come la biblioteca o una struttura vicina alle future fermate del brt.

Riccardo Vescovi (Anima Perugia) ha espresso soddisfazione per questo nuovo spazio che sorgerà a San Sisto in un’area strategica perché posta al centro del quartiere, facilmente raggiungibile e vicina al brt.

Sarà inoltre determinante la fruibilità h. 24 dell’aula studio per animare l’area.

Il consigliere Marko Hromis (PD) ha concordato sull’importanza di istituire un luogo che possa essere vissuto per tutto l’arco della giornata, creando un presidio per il quartiere e gli studenti in particolare.

Inoltre l’aula potrà determinare benefici anche in favore degli esercenti, valorizzando il quartiere con un ulteriore servizio. Un ulteriore tassello nell’ambito del più ampio intervento in atto tramite i progetti di agenda urbana e metrobus.

In replica Lorenzo Falistocco (AVS) ha sostenuto che San Sisto è un quartiere in evoluzione che ha bisogno di tutti i servizi per diventare sempre più a vocazione universitaria.

Ecco perché si è deciso di proporre la creazione, su idea degli studenti, di un’aula studio che è complementare rispetto ad altri servizi già presenti.

Oggi, con un piccolo gesto, si dà un segnale volto alla valorizzazione dell’università principale motore di sviluppo della città.