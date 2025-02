Alla Comunità Incontro piantato l’olivo in ricordo di don Pierino

Dal Comune di Amelia una pianta di olivo per ricordare don Pierino nel centenario della nascita

Durante le celebrazioni per il centenario della nascita di don Pierino Gelmini, svoltesi lo scorso 20 gennaio, l’Amministrazione comunale di Amelia aveva donato alla Comunità Incontro Onlus una pianta di olivo per ricordare il fondatore e rinnovare il forte legame tra il territorio e la struttura terapeutica.

Ieri pomeriggio, negli spazi esterni del centro femminile di Molino Silla, la pianta, simbolo di pace e resilienza, è stata messa a dimora. Presenti il sindaco facente funzione del Comune di Amelia Avio Proietti Scorsoni, la giunta comunale al completo e la consigliera regionale Laura Pernazza, ex sindaca di Amelia. Presente per la benedizione anche Padre Sergio. Per la Comunità Incontro hanno preso parte il capo struttura Giampaolo Nicolasi insieme al direttivo, allo staff multidisciplinare e alle ragazze impegnate nel percorso di recupero.

Accanto all’olivo è stata posata una targa dedicata a don Pierino ed un messaggio che il Comune di Amelia ha inteso rivolgere alla Comunità Incontro Onlus:

“Nella Bibbia, l’olivo simboleggiava speranza e nuovi inizi, ed ancora oggi, in tutto il mondo, la sua capacità di rigenerarsi dopo essere stato tagliato e di produrre frutti anno dopo anno, lo rende simbolo di resistenza e vitalità. Esso è modello di cambiamento e di rinascita, con le radici ben salde a terra e la testa verso il cielo, è dotato della forza vitale capace di rigenerare nuova vita. Quello che don Pierino è stato e che voi continuate ad essere oggi: l’olivo secolare della nostra Amelia, che non sbiadisce nel tempo ma anzi continua a crescere e a dare frutti, portando messaggi d’amore continuo e di speranza”.

Il messaggio è a firma del sindaco reggente Avio Proietti Scorsoni.

Un sentito ringraziamento è giunto al Comune di Amelia da parte della Comunità Incontro Onlus: “Questo prezioso dono, carico di emozione e significato – ha affermato il capo struttura Giampaolo Nicolasi – testimonia ancora una volta la fattiva collaborazione e la vicinanza che da sempre sussiste tra la Comunità Incontro, l’amministrazione comunale e i cittadini di Amelia. Presto nuovi progetti interesseranno il territorio – ha spiegato Nicolasi – 11 nuovi moduli abitativi sono in corso di realizzazione nella sede madre di Molino Silla ad Amelia e saranno destinati all’accoglienza di minori e giovani adulti tossicodipendenti per la loro riabilitazione, con una capacità fino a 50 nuovi posti.

In cantiere, c’è anche un grande progetto per una nuova struttura nella vicina Guardea destinata ad accogliere donne, in particolare madri con bambini. Un polo d’eccellenza che avrà una capienza di circa 200 posti che libererà il centro femminile attualmente esistente a Molino Silla, che a sua volta sarà destinato all’accoglienza dei minori. Un’operazione – ha concluso il capo struttura Nicolasi – che sul territorio favorirà un significativo indotto economico, legato sia alle professionalità che si occuperanno dei percorsi terapeutici sia ai fornitori di tutti quei beni e servizi necessari alla gestione e organizzazione della struttura. Nuovi progetti, che porteremo avanti nell’indelebile ricordo di don Pierino”.