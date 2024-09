Al via la Star Cup 2024 presso il centro sportivo di Santa Sabina

Il saluto del sindaco Ferdinandi agli oltre mille giovani presenti: “La grandezza nei gesti quotidiani vi rende eroi”

Ha preso il via nella giornata di oggi, 4 settembre, l’edizione 2024 (la 18^) della Star Cup, in programma presso il centro sportivo di Santa Sabina.

A portare i saluti allo staff ed ai numerosi partecipanti (oltre mille) è stata la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Presenti anche il Vescovo di Perugia-Città della Pieve Ivan Maffeis ed i consiglieri comunali Riccardo Vescovi (Anima Perugia) e Federico Phellas (PD).

“Non potevo sperare di trascorrere un compleanno più bello – ha sottolineato la sindaca Vittoria Ferdinandi – visto che sono qui in mezzo a così tanti giovani. C’è bisogno, infatti, di uscire dalle stanze del palazzo per vedere e toccare con mano tutto ciò che la nostra città, così viva e vera, ci riserva ogni giorno”.

Nel portare i saluti dell’intera Amministrazione a tutti i partecipanti, la sindaca ha parlato di occasione importantissima perché consente di ricostruire insieme quel senso di comunità che nel periodo del covid si era perso. In tale percorso un ruolo fondamentale riveste lo sport, che è da sempre maestro di vita perché coniuga al suo interno valori imprescindibili, in primis il rispetto dell’avversario.

La sindaca ha rivolto quindi un plauso allo staff per l’organizzazione impeccabile della manifestazione ed anche per il tema scelto per l’edizione 2024, ossia ZHERO, che richiama lo zero e l’essere eroi, una filosofia importantissima in una società in cui i nostri ragazzi e ragazze soffrono perché spinti ad essere per forza i numeri uno.

“C’è, invece, una grandezza nei gesti quotidiani che vi fa essere eroi senza bisogno di arrivare primi o di mostrarvi perfetti. Per questo vi invito semplicemente a dare sempre il meglio di voi non inseguendo il risultato per forza, perché ciò è sufficiente per raggiungere i vostri traguardi”.

LA MANIFESTAZIONE

La StarCup è un evento che rappresenta molto più di un semplice torneo di calcio: si tratta, infatti, di un importante progetto di inclusione e crescita giovanile per la comunità.

Il progetto nasce nel 2006 come iniziativa dell’Archidiocesi di Perugia – Città della Pieve in collaborazione con l’ANSPI e il Coordinamento degli Oratori Perugini. L’organizzazione seguita dalla Pastorale Giovanile è affidata a un gruppo di giovani chiamato SportLab il cui presidente dal 2021 è Leonardo Marchetti.

L’idea alla base del progetto è semplice ma potente: utilizzare lo sport, in particolare il calcio, come strumento di aggregazione, educazione e crescita per i giovani.

La StarCup ha da sempre l’obiettivo di creare un ambiente dove i ragazzi possano divertirsi, crescere e imparare insieme. Il torneo è rivolto a gruppi di adolescenti provenienti da parrocchie, oratori e comunità ecclesiali, ma è anche aperto ai giovani che non frequentano regolarmente questi ambienti. Questa apertura è uno dei suoi punti di forza: permette di creare un ponte tra la comunità ecclesiale e quella laica, coinvolgendo una vasta gamma di partecipanti in un contesto inclusivo e accogliente.

L’iniziativa si fonda su tre pilastri principali:

Coinvolgimento e Partecipazione: ogni edizione della StarCup non si limita alla competizione sportiva, ma comprende anche attività che coinvolgono chiunque voglia partecipare, anche se non gioca direttamente. Ciò include preparare coreografie, creare striscioni, scrivere articoli, scattare fotografie e persino comporre l’inno ufficiale della competizione o delle squadre. In questo modo, ogni giovane ha l’opportunità di sentirsi parte attiva del progetto. Valori Educativi e Spirituali: La StarCup non è solo un torneo di calcio, ma anche un percorso educativo e spirituale. Mira a trasmettere valori fondamentali come l’amicizia, il rispetto, la condivisione e il fair play, favorendo un ambiente in cui i giovani possano crescere sia umanamente che spiritualmente. Integrazione nella Comunità: La manifestazione rappresenta un’occasione unica per rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità.

Con la partecipazione di oltre mille giovani giocatori e più di 4mila persone tra genitori e accompagnatori, la StarCup è diventata un appuntamento fisso che coinvolge non solo le parrocchie e gli oratori, ma anche le istituzioni locali e la cittadinanza.

La StarCup è resa possibile grazie all’impegno congiunto di vari attori. Oltre all’Arcidiocesi e al Coordinamento degli Oratori, il torneo è sostenuto dall’ANSPI Sportlab e gode del patrocinio del Comune di Perugia e della Regione Umbria. Collaborano inoltre diverse realtà locali, tra cui la Fondazione “Avanti Tutta” e la Caritas diocesana, che da anni sostengono l’evento con un importante contributo sociale e civile.

L’edizione di quest’anno, dal 4 al 8 settembre 2024, si svolge presso il Centro sportivo di Santa Sabina. Saranno presenti ben oltre cento squadre squadre suddivise in tre categorie principali: “Star Cup” per i ragazzi delle scuole superiori, “Youth Cup” per le scuole medie, e “Mini Cup” per i bambini delle elementari. Tutto questo per un totale di oltre 1.000 giocatori provenienti da diverse realtà parrocchiali, accompagnati da educatori, parroci, diaconi e seminaristi.

Il tema di quest’anno è ZHERO (Oltre le Apparenze). Questo slogan incoraggia i giovani a guardare oltre le apparenze, a scoprire il proprio potenziale nascosto e a diventare “eroi” nella loro vita quotidiana, facendo emergere qualità e capacità che spesso rimangono invisibili agli occhi degli altri. Il tema invita ogni partecipante a esplorare e superare i propri limiti, ispirando coraggio, autenticità e una visione positiva del futuro.