Passignano, tutto pronto per la “Festa della Padella”

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre torna l’evento che rende omaggio al recipiente più grande del mondo, capace di friggere due quintali di pesce all’ora

Una circonferenza di 13,50 metri, un diametro di 4,30, un manico lungo 7, una lunghezza totale di 11,30 e un peso di 20 quintali. In aggiunta la possibilità di friggere due quintali di pesce all’ora. E’ il biglietto da visita di sua maestà la “Padella più grande del mondo”, che torna in funzione da domani giovedì 5 a domenica 8 settembre a Passignano sul Trasimeno per quella che viene definita la manifestazione dei record in ambito culinario. E’ tutto pronto, dunque, per la “Festa della Padella”, appuntamento classico di fine estate per il comprensorio lacustre, capace di attrarre tanti turisti e far trascorrere a tutti serate all’insegna dell’allegria e del buon cibo. Non è un caso, infatti, che sia stato coniato appositamente lo slogan “I veri sapori del Lago”, pronti presso l’area del “Pidocchietto” a soddisfare anche i palati più esigenti ed andare incontro ai gusti di chiunque anche grazie a piatti che esulano dalla tradizionale frittura: tantissime, infatti, le specialità che si potranno gustare durante la manifestazione (apertura cucine dalle ore 19.30) come gli sfiziosi antipasti del lago, i celebri gnocchetti e la tinca affumicata, oltre ad altri gustosi piatti (anche di terra).

La “Festa della Padella”, conosciuta anche come “Sagra del Pesce di Lago”, è organizzata dalla “Pro Loco” di Passignano sul Trasimeno e con il patrocinio della locale Amministrazione comunale, che tra gli altri numeri può vantare una macchina organizzativa consistente, a partire dagli addetti al funzionamento del grande recipiente, riscaldato da ben 18 bruciatori alimentati da 6 bombole a gas e per il quale vengono utilizzati dai 5 agli 8 quintali di olio. Durante il resto dell’anno, poi, la stessa organizzazione si cura di mantenerla installata in tutta la sua bellezza in modo permanente sulla riva nord del lungolago anche per continuare a rendere omaggio agli “ormai ex-ragazzi” della fu “SAI Ambrosini”, che la costruirono materialmente all’inizio degli anni ’70 superando le dimensioni di una padella simile realizzata a Camogli che all’epoca dal 1952 con un diametro di 3,80 metri deteneva il record mondiale.

Tornando all’evento, tutte le sere sono previsti momenti musicali ed attrazioni varie fino a tarda ora. Particolarmente atteso giovedì sera il concerto del gruppo “88 Folli”; poi venerdi serata Karaoke con la storica Band ‘Le Impressioni’; sabato 7 Settembre concerto Moon in June; e infine domenica 8 dalle ore 20.00 Dj Set a cura di Myth Event Managmemt, il meglio della musica mixata del momento: ospite d’eccezione Alessandro De BLASI in arte Dj L.I.L.L..