Al via la mostra del tartufo nero pregiato ‘Nero Norcia’

E’stata inaugurata venerdì 23 febbraio “Nero Norcia”, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici che ha raggiunto la 60/a edizione.

Al taglio del nastro insieme a Giuliano Boccanera, vicesindaco facente funzioni di sindaco, hanno partecipato, fra gli altri, la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore regionale Enrico Melasecche, e Guido Castelli, commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Con loro anche numerosi sindaci e amministratori dei Comuni della Valnerina, e Maurizio Marello, già sindaco di Alba e ora consigliere regionale del Piemonte, a testimonianza del legame tra le due città.

Una Norcia “bella e rinnovata” – è stato sottolineato – ospita quest’anno l’evento nel suo centro storico, finalmente libero dalla maggior parte di impalcature e cantieri, con i circa 50 stand della mostra mercato, in cui trovano spazio insieme al tartufo le tipicità locali e provenienti da altre zone d’Italia, dislocati in piazza san Benedetto, dove è stato anche allestito il Villaggio delle eccellenze. Proprio questo spazio ospiterà la maggior parte delle iniziative collaterali alla mostra, convegni, incontri, dimostrazioni culinarie e showcooking, oltre al Salotto delle eccellenze, condotto dal giornalista Rai Paolo Notari, in cui si alterneranno, i sabati e le domeniche dalle ore 15.00, ospiti del mondo della cultura, del lifestyle, della cucina, dello sport e della meteorologia.

“Qui a Norcia – ha detto Castelli – la ricostruzione c’è e si vede”.

“Questo – ha commentato Tesei – è un anniversario molto importante. Norcia può rappresentare in tutto il mondo questa grande eccellenza che è il tartufo nero pregiato, divenendo una vetrina di rilevanza nazionale e anche internazionale”.

La manifestazione – la cui organizzazione è affidata per il secondo anno a UmbriaFiere – prosegue sabato 24 e domenica 25 febbraio e dall’1 al 3 marzo.