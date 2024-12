Al Teatro Lyrick di Assisi il 2025 si apre con “L’Illusionista”

Sabato 4 gennaio alle 21.15, nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria”

Il Teatro Lyrick di Assisi è pronto ad aprire le sue porte al nuovo anno: sabato 4 gennaio alle 21.15, nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, a salire sul palco sarà Luca Bono con “L’Illusionista“, primo one man show del giovane talento italiano della magia internazionale diretto da Arturo Brachetti. Uno spettacolo scritto dallo stesso Bono con Sabrina Iannece.

Bono ripercorre con passione il proprio percorso umano e professionale, tra grandi illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico: una formula originale e inedita per i palcoscenici teatrali che stupisce, emoziona, diverte e cattura gli spettatori di tutte le età. Non il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, perché Luca Bono è sì uno straordinario illusionista, ma soprattutto un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali. In scena assisteremo ad un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up.

Ma non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di un lavoro teatrale autobiografico fresco e sorprendente che attraverso la magia veicola un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni; allenamento, determinazione, motivazione possono fare superare gli ostacoli che la vita ci riserva e aiutarci a realizzare anche i desideri più impensabili.

Al suo fianco Sabrina Iannece, artista ed assistente che da anni lavora al fianco di Luca Bono e che in questo spettacolo è co-protagonista. “L’Illusionista” è uno spettacolo unico che emozionerà gli adulti e allo stesso tempo coinvolgerà e divertirà i più giovani, che potranno così lasciarsi trasportare in un mondo di pura illusione, in cui sarà davvero difficile distinguere i confini tra realtà e apparenza.

La regia è di Arturo Brachetti, il maestro internazionale del quick change, che di Luca è direttore artistico. In alcuni momenti lo spettacolo si avvale di filmati e proiezioni su grandi schermi attraverso i quali il pubblico, anche più lontano, potrà rendersi conto che davvero “non c’è trucco e non c’è inganno” e che il close up e la prestidigitazione, sono tecniche di pura maestria e non consentono di celare trucchi. La produzione è curata da Muvix Europa, realtà di produzione artistica capace di coniugare l’illusionismo con le più diverse discipline dello spettacolo, per realizzare soluzioni su misura.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne

