ADiSU Umbria, bando per studenti con gravi disabilità

ADiSU Umbria ha pubblicato un nuovo bando per l’erogazione di assegni di cura forfettari destinati agli studenti universitari con disabilità molto gravi

ADiSU Umbria ha pubblicato un nuovo bando per l’erogazione di assegni di cura forfettari destinati agli studenti universitari con disabilità molto gravi, iscritti presso Atenei e Istituzioni con sede in Umbria per l’anno accademico 2024-2025. La misura, finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, intende supportare il diritto allo studio degli studenti con particolari necessità attraverso un contributo economico di 10mila euro, destinato al rimborso dei costi sostenuti per l’assistenza prestata da parte di personale qualificato, scelto dallo studente o dalla famiglia, purché documentata da regolare contratto della durata di almeno 10 mesi, nel periodo intercorrente tra settembre 2024 e luglio 2025. Destinatari dell’iniziativa sono appunto gli studenti affetti da disabilità molto gravi e, dunque, titolari di indennità di accompagnamento, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute. Gli studenti idonei potranno richiedere l’assegno tramite PEC, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando, disponibile online al link https://www.adisu.umbria.it/node/531077874, entro le ore 12 del 4 novembre 2024. Si tratta di una misura sperimentale che trae origine da un recentissimo decreto ministeriale (il n. 1604 del 27 settembre scorso) che regolamenta le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo istituito con la legge 29 luglio 2024, n. 106.

Assegnazione risorse. Le risorse finanziare funzionali all’attribuzione dell’assegno di cura verranno attribuite dal Ministero dell’Università e della Ricerca a ADiSU solo dopo la trasmissione dell’elenco degli studenti che avranno presentato domanda. L’Agenzia, quindi, erogherà l’assegno di cura agli idonei soltanto dopo l’attribuzione da parte del MUR delle necessarie risorse finanziare, utili a sostenere le spese per l’anno accademico in corso, con la possibilità di garantire così l’assistenza documentata per almeno 10 mesi, da settembre 2024 a luglio 2025.

Gli step di liquidazione. La liquidazione del beneficio a favore dello studente affetto da disabilità gravissima di cui all’Art.1 avverrà con la seguente modalità: il 25% dell’ammontare, a seguito dell’attribuzione del diritto al beneficio, all’esito della verifica del requisito della regolare iscrizione presso una delle istituzioni di cui all’articolo 3 del presente bando, entro la data del 04/11/2024, all’anno accademico 2024/2025 a corsi di laurea (LCU, Lt, LM). Il restante 75% dell’ammontare a seguito dell’invio o delle quietanze comprovanti l’avvenuto pagamento del servizio di assistenza personale in base a regolare contratto o della verifica della frequenza presso l’università di regolare iscrizione e della continuità della regolare iscrizione.