Adisu Umbria, aumentata la richiesta del sostegno psicologico gratuito tra gli studenti universitari

L’AU Fabio Santini: “Nel 2024 impennata di accessi, solo a gennaio 2025 quasi una trentina le richieste”

“Da dopo il Covid tendono a restare più in camera, per questo stiamo cercando di rafforzare i servizi e di puntare sulle attività culturali e sportive da svolgere all’interno degli studentati”

Aumentano le richieste di sostegno psicologico da parte degli studenti universitari. A segnalarlo è l’amministratore unico di Adisu Umbria, il professor Fabio Santini, che, alla luce della morte dello studente Andrea Prospero, ha chiesto un feedback agli uffici e analizzato i dati registrati dal servizio attivo, gratuito, grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria.

“A Perugia gestiamo sette studentati – sottolinea Fabio Santini – e nel 2024 abbiamo ricevuto molte richieste, 270 in totale. Su circa 6.000 borsisti la percentuale può sembrare non altissima, ma è sicuramente significativa. Delle richieste pervenute, sono stati effettuati 244 colloqui, di cui 40 online. Quest’anno, da gennaio 2025, abbiamo già ricevuto 27 richieste e svolto 30 colloqui. È un servizio a cui teniamo molto, offerto, ricordiamolo, anche dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università per Stranieri. Si espleta attraverso dei colloqui con la dottoressa Ilaria Milletti, psicologa e psicoterapeuta. Dal punto di vista delle interazioni è, invece, emerso che dal Covid in poi gli studenti tendono a rimanere più spesso in camera, ad isolarsi. Una tendenza – evidenzia ancora Santini – che ci ha spinto a ideare un progetto, che stiamo cercando di portare avanti all’interno dell’iniziativa ‘Umbria Academy’, che prevede uno spazio in cui i ragazzi possano usufruire di una serie di servizi, attraverso l’attivazione di sinergie, a partire dal sostegno psicologico. Stiamo, inoltre, cercando di puntare sulle attività ricreative, sia culturali che sportive, da svolgere all’interno degli studentati”.

L’AU ricorda che servizio di supporto psicologico può essere richiesto in presenza presso la residenza studentesca “Itaca” a Perugia, in via Francesco Innamorati 4. Per gli studenti afferenti alle sedi di Terni e Narni, o per coloro che ne faranno richiesta, i colloqui si possono svolgere anche in modalità online. Per accedere basta prenotarsi o richiedere informazioni inviando un’e-mail all’indirizzo psicologo@adisu.umbria.it, indicando il numero di protocollo della borsa di studio per l’anno accademico in corso (disponibile nella propria pagina personale ADiSU, accedendo con SPID, alla voce “Ricevute”). Si tratta di un servizio di consulenza e ogni studente può usufruire di un massimo di cinque incontri.