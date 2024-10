Bando Adisu a sostegno di attività sociali e ricreative

C’è il bando Adisu Umbria per i contributi economici a sostegno di iniziative e attività sociali e ricreative per l’anno 2024. La domanda va inviata entro il 7 novembre

È uscita la seconda parte del bando Adisu Umbria per la richiesta di contributi economici per organizzare iniziative e attività sociali e ricreative per l’anno 2024. Associazioni e società possono fare domanda per progetti in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, celebrativo, ricreativo e aggregativo, finalizzati alla diffusione e promozione della cultura sul territorio e, comunque, utili a perseguire il successo negli studi e l’integrazione degli studenti nella comunità locale.

Chi può partecipare. Possono partecipare all’Avviso: associazioni di rappresentanza degli studenti universitari dotate di proprio statuto e riconosciute dagli Atenei presenti sul territorio regionale; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus); associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nell’apposito registro regionale; società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive, associate e federazioni sportive nazionali senza fini di lucro riconosciute dal Coni; gli enti, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto. Per essere ammessi all’istruttoria, i soggetti devono avere sede operativa nel territorio regionale e svolgere l’iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nella regione Umbria; aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro; essersi costituiti, al momento della formulazione della domanda di contributo, da almeno un anno.

La documentazione è online. La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria all’indirizzo http://www.adisu.umbria.it, deve essere inviata entro e non oltre il 7 novembre 2024 all’Adisu. Ogni soggetto può presentare domanda di contributo per un’unica attività/iniziativa, in ogni settore di intervento della disciplina. L’istanza dovrà essere inviata, pena esclusione, per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: adisu@pec.it con scansione in formato PDF della domanda sottoscritta e degli allegati. La data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Tutte le info per partecipare, come anche i criteri di valutazione dell’assegnazione dei contributi, le spese ammissibili, etc. sono comunque disponibili sullo stesso sito dell’Adisu, dove è pubblicato l’Avviso.