A San Francesco al Prato: “L’arte di sognare ad occhi aperti”

A San Francesco al Prato 11 anni di teatro inclusivo con l’associazione FIADDA Umbria APS

Torna il teatro dell’associazione FIADDA Umbria APS (Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie) che da 11 anni sostiene un progetto di teatro inclusivo dove ragazzi udenti e non udenti si cimentano nella piace teatrale “L’arte di sognare ad occhi aperti”, guidati da Domenico Madera.

L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre ore 21 nell’Auditorium San Francesco al Prato, una location importante capace di accoglier i tanti estimatori di questo teatro di inclusione.

Lo spettacolo si apre in un uno spazio indefinito dove un gruppo di ragazze e ragazzi si ritrova nel mondo del cinema, fatto di trame infinite e variegate, di dialoghi con gli altri e con se stessi, di colonne sonore travolgenti. Saranno le inquadrature, angolazioni, il gioco luci e ombre a dar vita alla realtà irreale del cinema. Gli attori porteranno sul palco le loro aspirazioni, i sogni legati al mondo del cinema, iniziando a fantasticare per perdersi tra le trame di film celebri, cornici essenziale dello spettacolo.

Saranno le vecchie pellicole a portarli verso un gioco ancora più coinvolgente: provare loro stessi a diventare veri e attori, inventando una trama e cercando a metterla in scena per vivere veramente in quel mondo fatto di ciak, riprese, cineprese e doppiaggi. Brillare sotto i riflettori e comunicare emozioni è questa l’assenza del palco.

Lo spettacolo è un omaggio al cinema, un viaggio attraverso le emozioni, i sogni e le sfide di chi vive per raccontare storie alla fine, ricorderanno gli attori, siamo tutti parte di un grande film chiamato vita.

Gli attori sono: Elisa Angelini, Argentina Becchetti, Erika Bianchetti, Caterina Fazzuoglio, Tommaso Giamboni, Matilda Maggesi, Arianna Parisi, Francesco Putti, Sar Radicioni, Michele Romani, Stefania Salis Estrada.

Prenotazioni e info: 3396779684, faiddaumbria@gamail.com.