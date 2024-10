Auto si ribalta a San Gemini

La conducente di un’auto per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata in maniera autonoma

Questa mattina, intorno alle 9:00,i vigili del fuoco della centrale di Terni sono intervenuti in via Venatore, nei pressi di San Gemini per un incidente stradale. La conducente di un’auto per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata in maniera autonoma. Estratta dall’auto dai vigili del fuoco è stata poi affidata al personale del 118. Sul posto anche i carabinieri per le proprie competenze.