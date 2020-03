A Norcia “In rete con il sindaco”. Iniziativa del Comune per restare in contatto con i cittadini

Si chiamerà “In rete con il sindaco… per essere vicini” l’iniziativa lanciata dal Comune di Norcia per restare in contatto con i propri cittadini in tempo di coronavirus. Prende il via la sera del 24 marzo, alle 21,15 con il primo incontro che sarà rivolto ai cittadini e utenti già iscritti al servizio gratuito Whatsapp “NorciaInforma”. Gli utenti riceveranno un link per poter accedere a questo primo esperimento di “piazza virtuale”.

“Questo servizio serve innanzitutto a chiedersi ‘come stai’ e a tenere costantemente informata la popolazione soprattutto in questo particolare momento”.

Ha detto il sindaco Nicola Alemanno.