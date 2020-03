Coronavirus: l’aggiornamento del Sindaco Romizi

Con un video apparso sulla propria pagina Facebook, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi ha aggiornato la cittadinanza sui dati relativi all’emergenza coronavirus. Di seguito le parole del primo cittadino.

Vi diamo un aggiornamento rispetto a quella che è la situazione nella nostra città. Al momento sono stati eseguiti 1043 tamponi, che hanno interessato 828 persone, di queste 165 sono risultate positive. Elevato è il numero di soggetti in isolamento domiciliare. Abbiamo 23 nostri concittadini a oggi ricoverati e 3 persone purtroppo sono decedute. Un pensiero in particolare voglio rivolgerlo a loro e dedichiamo un pensiero di vicinanza e di sincero cordoglio ai loro famigliari. A fronte di questi dati, di questi numeri dietro ai quali ci sono vite, persone, famiglie e alla luce anche delle misure ancora più ristrettive adottate nell’ultimo decreto, è facile immaginare come alcuni, tanti si sentano sfiduciati e disorientati. Non è questo però il momento in cui possiamo abbandonarci allo sconforto. Anzi, al contrario questa è l’ora in cui dobbiamo ritrovarci ed è l’ora nella quale rispondere da comunità vera, con responsabilità, con coraggio e con consapevolezza del fatto che ciascuno di noi è artefice del bene degli altri. Il senso di collettività credo che non sia mai stato così importante e credo che non abbia mai assunto un valore così concreto e reale almeno nella storia recente. Come Amministrazione, non è nostra intenzione lasciare indietro nessuno, nessuno di noi deve pensare di essere solo in questo momento: siamo tutti in prima linea, moralmente uniti più che mai. Insieme affronteremo queste giornate mettendoci alle spalle una situazione tanto complessa e difficile. E insieme ripartiremo. Voglio ringraziare i più i tanti che hanno compreso, che hanno preso coscienza e che con grande scrupolo osservano tutte le misure che ci sono state date e davvero grazie perché siete la maggioranza e avete un ruolo davvero decisivo. E mi appello a chi ancora questa consapevolezza non l’ha acquisita: fate anche voi la vostra parte, solo così riusciremo a venirne fuori in tempi ancora più rapidi. Un ultimo pensiero e un sentimento di gratitudine e riconoscenza ancora una volta, doveroso ma realmente sentito a coloro che sono lì tutti i giorni senza limiti di orari, ai nostri sanitari nelle diverse strutture ospedaliere dell’Umbria, d’Italia e ovviamente in quella di Perugia. Siamo con voi e certamente oggi siete nel cuore e nella testa di tutti gli italiani.