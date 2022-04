A Foligno aperto un nuovo centro di raccolta aiuti Ucraina

Si punta a raccogliere soprattutto indumenti e medicinali

Aperto a Foligno il nuovo centro di raccolta per affrontare l’emergenza in Ucraina e per aiutare le famiglie che fuggono dalla guerra. Gestito da La Casa dei Popoli in collaborazione con le tante e i tanti volontari della città, si trova a ridosso del centro storico, in via Bolletta, e i locali sono stati messi a disposizione dal Cai di Foligno e dall’amministrazione comunale. Sarà attivo dal 5 aprile, ma già nel pomeriggio di giovedì è arrivato un primo carico di aiuti.

Dal centro fanno sapere che servono indumenti in buono stato o nuovi. La struttura raccoglierà principalmente vestiario per anziani, donne e bambini ed ospiterà un piccolo emporio per fornire quanto serve alle famiglie rifugiate a Foligno e nelle città vicine. Verrà offerto anche un servizio per beni alimentari di prima necessità e a lunga conservazione. Verranno, inoltre, raccolti medicinali da inviare negli ospedali ancora funzionanti: molti bambini hanno infatti bisogno di cure. Verrà offerto anche un servizio di coordinamento tra le persone che hanno possibilità di accogliere e le tante famiglie in arrivo. Ci sarà infine uno sportello dedicato alla assistenza alla documentazione e per indirizzare i nuovi arrivi. Il magazzino sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il sabato orario continuato tutto il giorno. Tutti i servizi – viene specificato – verranno svolti in sinergia con le altre realtà che stanno già accogliendo i rifugiati.