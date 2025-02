La sindaca Ferdinandi e l’assessora Tizi al piedibus di Santa Lucia

Questa mattina, 6 febbraio, la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora all’Istruzione Francesca Tizi hanno partecipato al percorso del piedibus di Santa Lucia.

Si tratta di un’iniziativa a cura della Proloco di Santa Lucia, in accordo con Comune di Perugia ed istituzioni scolastiche, ed in collaborazione con i volontari Auser.

Ogni mattina, lungo un percorso sicuro concordato con la polizia locale, il piedibus di Santa Lucia accompagna i bambini e bambine della scuola primaria del quartiere percorrendo un tragitto che si snoda dalla farmacia, situata in via della Filanda, per giungere infine al plesso ubicato lungo la strada comunale Santa Lucia.

Sono al momento poco meno di una quarantina i bambini e bambine iscritti al servizio (di fatto la maggior parte di coloro che frequentano la primaria), seguiti giornalmente da tre accompagnatori, due volontari Auser ed un volontario della proloco di Santa Lucia, oltre che da un operatore in auto deputato al trasporto degli zaini dei bambini.

Al piedibus di oggi, oltre la sindaca Ferdinandi e l’assessora Tizi, hanno partecipato anche i rappresentanti della proloco di Santa Lucia con in testa il presidente Alessio Brunetti ed il dirigente del secondo circolo “Comparozzi” Jacopo Tofanetti.

Al termine della piacevole passeggiata la sindaca Ferdinandi e l’assessora Tizi si sono intrattenute per un breve saluto con il personale scolastico, con bambini e bambine della primaria e con i genitori.

“Ringraziamo e rivolgiamo le nostre congratulazioni alla proloco di Santa Lucia e ad Auser per questo importantissimo servizio – hanno commentato sindaca ed assessora – che consente ai bambini di socializzare e di trascorrere qualche minuto all’aria aperta tutti insieme animando le vie del quartiere. Il piedibus, però, rappresenta anche uno strumento utilissimo per ridurre i volumi di traffico, perché consente ai genitori di lasciare in mani sicure i bambini e bambine in un’area comoda e servita evitando di intasare la zona ove a sede la scuola, posta proprio lungo la strada principale”.

Entrando nel plesso scolastico sindaca ed assessora hanno particolarmente apprezzato l’atmosfera che si respira all’interno della struttura, molto familiare, accogliente ed a misura di bambino. Le rappresentanti dell’Amministrazione hanno rivolto, infine, un appello tra il serio ed il faceto invitando ragazzi e ragazze a comportarsi sempre bene, studiando e divertendosi nel contempo ma senza far arrabbiare maestre, maestri e genitori.