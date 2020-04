Il PiediBus si colora con l’arte di Quintaliani. L’artista perugino realizza un disegno “ricco” di luce e buone pratiche

L’arte di Francesco Quintaliani a fianco della salute e delle buone pratiche. L’artista perugino ha infatti realizzato un disegno per il Piedibus del Ben Essere. Un piccolo capolavoro di fantasia e creatività in grado di esprimere alla perfezione il senso del processo attivato dal lungo “serpentone colorato” che, percorrendo le vie della città di Perugia e del territorio della USL Umbria 1, crea occasioni per tante persone di fare movimento all’aria aperta e, allo stesso tempo, trascorrere momenti di socialità.

Nell’opera, insieme alle figure che camminano, sono presenti anche altri ‘elementi’ di promozione della salute, come gli effetti benefici del prendersi cura di piccoli angoli della città. Precisamente nel disegno viene mostrata un’altra delle gemme create dal Piedibus: “L’angolo delle farfalle”, uno spazio pensato per fare giardinaggio di comunità dove rafforzare i valori del programma “Costruiamo insieme la Salute”, messo in campo dal Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 1 per contrastare le malattie croniche non trasmissibili e favorire socializzazione, integrazione e inclusione sociale.