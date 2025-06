Occhi di Perugia, la mostra di Harari ora è un volume che racconta la città

E’ stato presentato alla Loggia dei Lanari, alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi, del vicesindaco con delega alle politiche culturali Marco Pierini e dell’autore, il volume che raccoglie tutte le fotografie (quasi 200) realizzate per la mostra “Guido Harari. Occhi di Perugia”, ospitata a Palazzo della Penna Centro per le Arti Contemporanee dal 25 aprile al 2 giugno.

Il catalogo, 192 pagine di ritratti per lo più in bianco e nero, con sporadiche incursioni nel colore e quattro immagini posizionate in chiusura, dopo l’elenco dei nomi dei soggetti, per sottolinearne lo stile peculiare, si potrà trovare nelle librerie e su Amazon, curato in tutti i dettagli da Wall of Sounds Editions.

Un libro dove quasi non ci sono parole, finanziato dalla Fondazione Innovarci Ets (il cui presidente, Franco Calzini, ha firmato una delle presentazioni a corredo, insieme a quelle di Ferdinandi e Pierini e del fotografo), che svela “gli occhi di chi ha scelto di entrare nella Caverna Magica di Guido Harari, di trascorrere del tempo parlando di sé, degli affetti e delle passioni che lo agitano, a volte portandosi appresso il proprio mondo fatto di altre persone, di animali e di oggetti”.

Ripercorrendo le tappe di una mostra che ha suscitato molto interesse, Pierini ha detto che il progetto, in linea con le intenzioni dell’amministrazione, “è riuscito a restituire in modo intenso l’anima di Perugia grazie a uno sguardo che non giudica e non esclude, offrendo un’idea di città di cui tutti possono sentirsi parte, anche chi viene tenuto ai margini o passa occasionalmente, magari provenendo da un’altra regione o nazione”.

“Tutto è nato dalla volontà di ospitare la Caverna Magica – ha ancora spiegato Pierini -. Ai ritratti di chi ha scelto di fare questa esperienza, esposti via via nelle sale del Centro per le arti contemporanee, il Comune di Perugia ne ha aggiunti cinquanta, poi pressoché raddoppiati grazie all’entusiasmo dell’artista, chiamati Ritratti Sospesi riprendendo la tradizione partenopea del caffè offerto anonimamente”.

Richiamata “la fondamentale collaborazione con Arci, Borgorete, Capodarco, Caritas, Omphalos”, che ha consentito a Guido Harari di incrociare “una grande varietà di sguardi, prestando attenzione anche a ciò che la nostra società tende a non guardare”, Pierini ha sottolineato che “con generosità l’autore ha donato tutte le stampe fotografiche che compongono Occhi di Perugia per l’insolito finissage del 2 giugno, quando ogni foto è stata battuta all’incanto e l’intero ricavato ha finanziato cinque progetti delle associazioni che hanno condiviso il progetto”.