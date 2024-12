Umbertide: concerto della Befana

Domenica 5 Gennaio 2025 alle ore 17.30 presso il Teatro dei Riuniti, si terrà il concerto dell’Epifania dal titolo “Invito all’Opera”.

Il concerto organizzato dalla Nuova Scuola Popolare di Musica – Aps, con il sostegno e il Patrocinio del Comune di Umbertide – Assessorato alla Cultura e con il contributo della Regione Umbria, rientra nel programma natalizio degli eventi culturali della città.

Sarà una speciale occasione per tutti i cittadini di avvicinarsi alla musica operistica nell’ascolto delle più belle Ouvertures e Arie d’Opera dei più grandi maestri d’opera, fra cui Rossini, Verdi, Bizet e naturalmente Puccini, colui che ha reso l’opera italiana famosa in tutto il mondo e di cui il 2024 è stato il centenario della morte.

Anche il Comune di Umbertide con questo evento ha voluto partecipare a tali celebrazioni con una serata a lui dedicata e affidata musicalmente al “Piacenza Wind Quintet”, il cui fondatore e membro è il nostro concittadino Ivano Rondoni, docente di clarinetto principale presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza, nonché Direttore e Presidente della locale Nuova Scuola Popolare di Musica – Ass.ne Culturale, che da oltre 40 anni si adopera didatticamente per curare e diffondere la musica di tutti i generi nel nostro territorio.

Elena Cecconi, Paolo Pinferetti, Ivano Rondoni, Tommaso Perotti, Fausto Polloni, già prime parti delle più importanti orchestre sinfoniche italiane, sono artisti di livello internazionale che si esibiscono sia come solisti, performers in gruppi da camera e in orchestra, sia in Italia che in tutta Europa. Da anni il Quintetto propone programmi musicali accattivanti, dando spazio a repertori originali per questa formazione unitamente a trascrizioni o brani a loro dedicati.

Questo quanto dichiarato dal sindaco Luca Carizia: «Questo concerto è un esempio perfetto di come la nostra comunità sappia valorizzare momenti culturali di altissimo livello. L’omaggio a Puccini testimonia il nostro impegno nel custodire e promuovere il patrimonio musicale italiano, rendendolo accessibile a tutti. Invito i cittadini a partecipare numerosi a questa serata speciale, un’opportunità unica per celebrare insieme l’arte e la cultura».

Il vicesindaco con delega alla cultura, Annalisa Mierla, ha aggiunto:



«Con questo evento vogliamo regalare alla nostra comunità un’esperienza musicale straordinaria. L’opera è parte della nostra identità culturale, e ascoltare dal vivo arie e ouverture dei grandi compositori è un’emozione unica. Ringrazio il maestro Rondoni e il Piacenza Wind Quintet per aver reso possibile questa iniziativa, che unisce tradizione e qualità artistica».





Questo il programma: Gioachino Rossini (1792-1868): Ouverture da “L’Italiana in Algeri” e da “Il Signor Bruschino”; Georg Bizet (1838-1875): Fantasia su “Carmen”; Giacomo Puccini (1858-1924), nel Centenario della morte: “Vissi d’arte” da Tosca, “Un bel di’ vedremo” da Madama Butterfly, “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi, “Nessun dorma” da Turandot; Giuseppe Verdi (1813-1901): Ouverture da “Nabucco”.