Si tratta di un 22enne del luogo

Il Comando Compagnia di Città di Castello, competente arealmente, anche nello scorso fine settimana, ad Umbertide, ha predisposto, insieme ai militari della locale Stazione, un dispositivo rinforzato di controllo del territorio, composto con equipaggi provenienti dalle Stazioni limitrofe, oltre ad una Aliquota specializzata di Pronto Intervento (API), ordinariamente in forza alla Compagnia di Perugia.

Le attività sono state condotte predisponendo mirati posti di controllo, che hanno consentito l’identificazione e il controllo di numerose persone e veicoli in transito nel comune.

Nel corso delle verifiche, sono state controllati anche locali pubblici, zone di ritrovo di persone dedite al consumo di alcool e stupefacenti, soggetti sottoposti a misure restrittive.

Tre i locali pubblici controllati, oltre a 60 le persone identificate e 27 autovetture, per alcune delle quali sono state elevate 5 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, tra le quali condotte di guida pericolosa e utilizzo del cellulare alla guida dei veicoli.

Le attività dei Carabinieri sono proseguite nella giornata di domenica, nel corso della quale i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un 22enne del luogo, ritenuto responsabile di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e (detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane, notato alla guida della propria autovettura, alla vista dei militari, ha effettuato una manovra repentina per eludere il controllo, gettando nel contempo un involucro in cellophane che, recuperato, è risultato contenere 26,6 g di droga del tipo hashish, già suddiviso in più pezzi, verosimilmente pronto alla vendita.

Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato sorpreso in possesso di ulteriore sostanza della medesima tipologia, per 2,7 g. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro probatorio ed il soggetto in questione accompagnato presso il pronto soccorso di Città di Castello, ove, all’esito degli accertamenti urgenti, è risultato essere “positivo ai cannabinoidi”.

Motivo per cui, oltre agli aspetti di natura penale, gli è stata anche ritirata la patente di guida.