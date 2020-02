60 anni dietro il bancone, le nozze di diamante di Fiorella Flavi. “Denise”, per clienti e amici, ha tagliato, nella pizzicheria nel centro di Città di Castello, un traguardo difficile da battere di militanza ininterrotta ad affettare prosciutti, salumi, formaggi ed altre prelibatezze della gastronomia locale

“Nozze di “diamante con il lavoro: da 60 anni dietro al bancone della pizzicheria in centro senza mai concedersi un giorno di ferie o di malattia. Fiorella Flavi, classe ’42 (è nata a Città di Castello il 14 Ottobre 1942 e risiede a Pistrino nel comune di Citerna), “Denise”, per clienti e amici, ha tagliato un traguardo di militanza ininterrotta dietro al bancone ad affettare prosciutti, salumi, formaggi ed altre prelibatezze della gastronomia locale, difficile da battere. Correva l’anno 1960 quando a 18 anni compiuti, l’8 febbraio ha aperto i battenti dell’attività commerciale, prima in via del Popolo e poi qualche anno dopo all’interno della struttura coperta che si affaccia anche su corso Cavour conosciuta come “pescheria”.

Accanto a lei il marito Gabrio Guerrucci che l’ha affiancata fra coltelli, affettatrici e altri utensili del mestiere fino a qualche anno fa quando ha passato il testimone alle figlie Alessandra ed Angela.