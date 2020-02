Premio Industria Felix 2020: premiata l’azienda umbra Nts Project. L’azienda di Bastia Umbra, specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali, ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio



Prestigioso riconoscimento per Nts Project. L’azienda di Bastia Umbra, specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali, ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio nell’ambito del Premio Industria Felix 2020 “L’Italia che compete”. Il riconoscimento, conferito nel corso di una cerimonia che si è svolta a Palazzo Re Enzo a Bologna, è stato assegnato a Nts Project “per essere stata tra le migliori imprese per crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 e affidabile a livello finanziario della regione Umbria”. Il Premio Industria Felix – fondato dal giornalista Michele Montemurro, direttore del trimestrale nazionale di economia e finanza Industria Felix Magazine – si sviluppa sulla base di un’indagine realizzata in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group sui bilanci dell’anno 2018 di 1.068.000 società di capitali.

Le imprese premiate, selezionate tramite un incontrovertibile algoritmo di bilancio e scelte da un qualificato Comitato scientifico, sono individuate in base alle migliori performance gestionali e all’affidabilità finanziaria determinata dal Cerved Group Score (ad eccezione delle sole start up innovative).

Soddisfatto Gianpaolo Malizia, presidente e responsabile commerciale di Nts Project, che ritirando il premio si è soffermato sull’importanza di