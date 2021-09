25 anni di Umbria Film Festival

Tra eventi, proiezioni e musica continua il tour in Umbria del progetto Fuori Festival. Nuovi appuntamenti a Città di Castello e Montone

Si avvicinano i prossimi appuntamenti del Fuori Festival, il nuovo progetto lanciato dall’Associazione Umbria Film Festival APS per festeggiare i 25 anni di attività, che fino a novembre porterà eventi, concerti e proiezioni in giro per l’Umbria. Come da tradizione del festival, il desiderio è quello di realizzare eventi culturali in luoghi di interesse storico artistico come chiese e chiostri, ma non solo. L’intento del progetto Fuori Festival è quello di rivitalizzare i luoghi della cultura cinematografica e teatrale che hanno sofferto durante la pandemia e che sono stati per forza di cose chiusi o limitati nella loro fruibilità da parte del pubblico, come sale cinematografiche e teatri.

Le nuove date degli eventi

Il programma del Fuori Festival continua venerdì 1 ottobre, alle ore 21, a Città di Castello, nel Teatro degli Illuminati con l’evento “Tra luce e oscurità – Anche tu non meriti la fine del mondo”, di Fabio Galeotti e con l’attore Maurizio Perugini. Un esperimento visivo con l’intento di creare un dialogo tra arti diverse: l’eredità della storia pittorica del passato, il mondo digitale contemporaneo rallentato, la poesia di Wislawa Szymborska, i testi di Catia Torrioli, le musiche elettroniche eseguite dal Maestro Angelo Benedetti e con Arturo Stàlteri al pianoforte.

Si prosegue sabato 2 ottobre al Chiostro di San Francesco a Montone, alle ore 21, con il concerto del duo Ginger Bender. Nato nel 2012 dall’incontro di Alessandra Di Toma e Jeanne Hadley, il duo si affeziona all’arte di strada, con attività di busker in Italia e all’estero. Una musica ricca di influenze e di universi sonori differenti: dalle sonorità blues, funk, afro, ad armonie che ricordano vecchie ballad jazz anni Trenta, cantate su un ritmo reggae sincopato e con la prerogativa dell’improvvisazione.

Sempre a Montone è prevista la giornata di sabato 9 ottobre, dove alle ore 16 al Teatro San Fedele ci sarà la proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi per bambini visti durante la 25esima edizione del festival; mentre alle 21 nella Chiesa di San Gregorio – Collegiata di Santa Maria Assunta, si terrà il concerto del Quartetto Pessoa. Da più di 20 anni sulle scene, questo quartetto d’archi – formato da Marco Quaranta e Rita Gucci al violino, Achille Taddeo alla viola e Kyung Mi Lee al violoncello – ha avuto esperienze e collaborazioni con grandi musicisti, spaziando dalla grande musica classica a “contaminazioni” con il jazz , il rock-blues , il tango, la musica klezmer, la musica da film e la musica contemporanea. Con collaborazioni che spaziano dalla Piccola Orchestra Avion Travel, ad Ada Montellanico, Dimitri Nicolau, Massimo Nunzi, Antonio Di Pofi e Javier Girotto, il Quartetto Pessoa ha registrato brani delle musiche originali di Leandro Piccioni per il film “Il Flauto Magico di Piazza Vittorio”, ispirato all’ opera di W. A. Mozart; l’Orchestra di Piazza Vittorio, per la colonna sonora del film è poi risultata vincitrice, quale miglior musicista, del David di Donatello 2020.

