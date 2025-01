Vicepresidente Bori incontra Rsu Regione Umbria

(au) – Perugia 24 gen. 025 – “Non un incontro informale, ma un primo passo per avviare un ascolto strutturato e costruttivo sui temi che impattano di più sulla qualità delle attività svolte dai dipendenti della Regione Umbria”: così il vicepresidente della Regione Umbria con delega al Personale, Tommaso Bori, ha aperto ieri una riunione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

“Dopo i primi doverosi saluti al personale a seguito dell’insediamento della Giunta regionale – ha detto Bori – con la riunione di oggi vorrei aprire un dialogo con i rappresentanti di tutti coloro che lavorano nel nostro ente. Sono fortemente convinto che la valorizzazione delle persone e il governo dei processi legati alle risorse umane – ha aggiunto – rappresentino fattori determinanti per raggiungere al meglio gli obiettivi. Il benessere organizzativo percepito infatti, è strettamente collegato alle performance lavorative e ogni dipendente per le proprie competenze e a tutti i livelli, se giustamente valorizzato, può dare un grande contributo”.

Dopo uno scambio di informazioni ritenute “utili” dal vicepresidente per orientare il focus dei prossimi appuntamenti, le RSU hanno centrato l’attenzione su alcuni temi caldi: trasporti, valutazione del personale, welfare aziendale, formazione, lavoro agile, mobilità interna.

In particolare sul tema dei trasporti, è stata segnalata la spesa economica, non di poco conto, che è a carico di molti dipendenti che non risiedono nel capoluogo. In proposito il vicepresidente si è impegnato ad avviare un’interlocuzione con gli enti gestori dei trasporti per valutare un abbonamento ad un costo agevolato, fruibile per trasporti su rotaia e gomma.

“Questo ci permetterebbe un doppio risultato – ha evidenziato Bori – visto che da una parte va incontro alle esigenze dei nostri dipendenti e dall’altra ridurrebbe il numero di veicoli in circolazione a tutto vantaggio di congestione del traffico e salute ambientale”.

L’incontro che si è svolto in un clima disteso e di grande collaborazione, si è concluso con l’impegno a calendarizzare un prossimo confronto per entrare nel vivo di tutte le tematiche evidenziate.