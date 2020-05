Ventilatore polmonare e sonda ecografica consegnati all’Ospedale di Pantalla. I macchinari sono stati acquistati con le donazioni fatte da imprese locali nell’ambito di una raccolta fondi promossa dal Comune di Marsciano e dall’Avis

Sono un ventilatore polmonare per la terapia semintensiva e una sonda per ecografo i due macchinari che nella mattina di sabato 16 maggio sono stati consegnati all’Ospedale della Media Valle del Tevere. Si tratta del frutto di donazioni fatte da alcune imprese e professionisti locali nell’ambito della raccolta fondi, proprio a favore dell’ospedale di Pantalla, promossa dal Comune di Marsciano insieme all’Avis.

Questi macchinari, che inquesta fase sono assolutamente funzionali alle terapie per i malati covid-19, rappresentano un patrimonio di dotazione tecnologica necessario all’Ospedale anche e soprattutto nella post emergenza, come ad esempio è per la sonda che, con la particolare risoluzione di cui è capace, va a completare una dotazione di strumenti per fare ecografie polmonari.

Alla cerimonia di consegna sono intervenuti il sindaco Francesca Mele, il vicesindaco Andrea Pilati, l’assessore Manuela Taglia, il consigliere comunale Roberto Lepanti, il presidente dell’Avis Marsciano Mauro Umbrico, Gianluca Morelli in rappresentanza del tessuto imprenditoriale localee, per l’Ospedale, il direttore dott.ssa Rita Valecchi e il responsabile del servizio anestesia e rianimazione dott. Francesco Ciocca.