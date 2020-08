Rientri dall’estero: nella Media Valle del Tevere l’esecuzione dei tamponi si sposta all’ospedale di Pantalla. Riguarda i cittadini che hanno soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Dal 25 agosto i cittadini residenti nella Media Valle del Tevere che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, per l’esecuzione dei tamponi in modalità drive through dovranno recarsi non più alla casa della salute di Marsciano ma all’ospedale di Pantalla, nel parcheggio adiacente alla struttura ospedaliera e di fronte al parcheggio dei visitatori.

La nuova postazione consentirà un migliore accesso delle autovetture alle attività di esecuzione dei tamponi, garantendo la massima sicurezza dei cittadini e degli operatori. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20 fino a domenica 30 settembre.