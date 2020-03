Una raccolta fondi per l’ospedale della Media Valle del Tevere

Una raccolta fondi per l’ospedale di Pantalla. L’iniziativa è promossa dall’Avis di Marsciano insieme alla Caritas e ai Comuni di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e San Venanzo

Al via una raccolta fondi per sostenere le attività dell’Ospedale della Media Valle del Tevere in questa fase di emergenza epidemiologica da coronavirus.

A promuovere l’iniziativa è l’Avis di Marsciano insieme alla Caritas locale e alle amministrazioni comunali di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e San Venanzo.

Le donazioni vanno effettuale sull’iban: IT 64 C 01030 38510 000001093771,intestato all’Avis comunale di Marsciano, indicando come casuale: “Aiutiamo Ospedale MVT”.

I fondi raccolti serviranno ad acquistare un respiratore e dispositivi di protezione individuale (mascherine, protezioni facciali, guanti, tute, ecc.)per il personale sanitario dell’ospedale, in modo da tutelarne la salute e la sicurezza e ridurre al minimo i rischi di contagio per chi si trova ad affrontare l’emergenza in prima linea. L’ospedale della Media Valle del Tevere è infatti stato riconvertito nei giorni scorsi per diventare una delle strutture regionali di riferimento per la cura dei malati di Covid-19.